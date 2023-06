La Gendarmerie royale du Canada (GRC) déclare avoir « mis fin à des activités policières illégales en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique » liées à de présumés « postes de police » chinois, mais elle n'a pas précisé si elle avait procédé à des arrestations.

À l’automne dernier, la GRC avait indiqué qu'elle enquêtait sur des postes de police présumés dans la région du Grand Toronto.

À la mi-mars, elle a annoncé qu'elle examinait également des rapports faisant état de l'existence de postes de police à Vancouver et qu'elle enquêtait sur deux autres dans la région de Montréal.

En avril, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré à une commission parlementaire que la police fédérale avait pris des mesures pour fermer les présumés postes de police.

Le Service à la famille chinoise du Grand Montréal et le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, des centres de ressources pour les membres de la communauté chinoise pendant des décennies, ont déclaré qu'ils avaient coopéré à l'enquête de la GRC et qu'aucune mesure policière n'avait été prise à leur encontre.

Selon l'organisation de défense des droits de la personne Safeguard Defenders, basée en Espagne, plus de 100 installations de ce type existent dans plus de 50 pays dans le monde. Selon un rapport qu'elle a publié, il en existe trois dans la région de Toronto : dans une maison et dans un édifice commercial d’un étage à Markham, de même que dans un dépanneur de Scarborough.

Safeguard Defenders affirme que les postes servent à surveiller les ressortissants chinois et à persuader ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de retourner en Chine pour y être poursuivis.

L'ambassade de Chine dément ces allégations, affirmant que les postes sont destinés à fournir aux ressortissants chinois une assistance dans des domaines tels que le renouvellement des permis de conduire.

Dans une déclaration à CBC News, la GRC a indiqué que certaines des activités sur lesquelles elle enquête se déroulent dans des lieux où d'autres services légitimes sont offerts à la communauté sino-canadienne .

Jeudi, la conseillère à la sécurité nationale du premier ministre, Jody Thomas, a été interrogée sur les postes présumés lors de son intervention devant le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des Communes.

Jody Thomas attend de comparaître en tant que témoin devant la commission permanente sur la procédure et les affaires parlementaires (PROC) jeudi. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Combien de ces postes de police sont encore en activité au Canada ? Pouvez-vous nous le dire ? a demandé le député conservateur Blaine Calkins.

La GRC mène continuellement des enquêtes sur les postes de police , avait répondu Mme Thomas, ajoutant : nous avons connaissance de deux d'entre eux à Montréal et des mesures sont prises pour qu'ils cessent leurs activités .

Selon Mme Thomas, ce sont souvent des citoyens canadiens qui travaillent dans ces stations, parfois à leur insu ou sous la contrainte.

Les outils utilisés par la GRC pour fermer les postes de police, réduire leur impact et leur crédibilité sont différents dans chaque situation, dans chaque scénario , a déclaré Mme Thomas.

Il serait utile que nous puissions arrêter des personnes pour ces faits et ces enquêtes sont en cours par la GRC a-t-elle ajouté.

La GRC a déclaré qu'elle continue d'enquêter sur les activités de répression transnationale et les responsables de la répression transnationale, afin de s'assurer que les Chinois et les Canadiens sont à l'abri de l'influence étrangère .

D'après les informations d'Idil Mussa, de CBC News