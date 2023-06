Congédiement de Jean-Luc Roberge : des liens avec le conseiller Michel Tremblay dénoncés

Selon les prétentions de l’avocat de la Société de transport du Saguenay (STS), l’ex-directeur général Jean-Luc Roberge se serait assuré que des autobus arborant des publicités à l’image du conseiller municipal Michel Tremblay circulent le plus souvent possible dans son district pendant les sept semaines de la campagne électorale de 2021.

C’est ce qui a été avancé en après-midi de la troisième journée d’audiences du Tribunal administratif du travail (TAT) dans le dossier du congédiement de Jean-Luc Roberge en mai 2022.

Plusieurs échanges de textos entre Michel Tremblay et Jean-Luc Roberge ont été déposés en preuve.

Il a par ailleurs été révélé en matinée, que le conseiller municipal a démissionné mercredi de son poste de vice-président et d’administrateur de la STS .

Des demandes au DG

Le 7 septembre 2021, quelques jours avant que la question du renouvellement du contrat de Jean-Luc Roberge soit discutée au conseil d’administration, Michel Tremblay aurait demandé au DG de faire rouler les véhicules régulièrement dans le secteur de la Côte-Réserve et de la rue Saint-Paul, à Chicoutimi, particulièrement les fins de semaine.

Pour le placement de sa publicité, la STS fait affaire avec la firme spécialisée Imagi. Les discussions concernant les tracés choisis par les clients et les tarifs n’impliquent jamais la STS , qui tire 50 % des revenus publicitaires.

L’avocat de la STS dans le dossier du congédiement de Jean-Luc Roberge, Me Félix-Antoine Michaud, estime que Michel Tremblay a bénéficié d’un traitement de faveur.

C’est Michel Tremblay, le client et non le conseiller municipal qui vous appelle. Pourquoi Michel Tremblay, le client ne passe pas par Imagi? […] C’est dans l’intérêt personnel de Michel Tremblay que les autobus roulent le plus souvent possible , a soulevé Me Félix-Antoine Michaud.

Jean-Luc Roberge a été congédié en 2022 de la Société de transport du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

L’avocat a avancé l’hypothèse voulant que Jean-Luc Roberge, qui considérait Michel Tremblay comme un allié qui avait à cœur la STS , ait voulu favoriser la victoire électorale du conseiller afin que son contrat soit reconduit.

Il a aussi questionné la légalité, comme dirigeant d’un organisme qui se trouve dans le périmètre comptable de la Ville, de s’ingérer dans la campagne électorale d’un élu.

Le 24 septembre 2021, Michel Tremblay a écrit à Jean-Luc Roberge pour lui dire que les autobus sur lesquels ses affiches étaient fixées ne roulaient pas sur les bons circuits.

L’ex-DG lui a répondu qu’il corrigerait le tir.

Combien de fois des clients vous ont appelé directement comme ça au sujet de leur placement publicitaire? , a demandé l’avocat de la STS .

Jean-Luc Roberge a été forcé de répondre que ça ne s’était jamais produit avant. Il a aussi confirmé que l’ex-mairesse Josée Néron avait elle aussi acheté de la publicité pendant la campagne de 2021 et qu’il n’a jamais eu d’échanges directs avec elle.

Le conseiller municipal de Saguenay, Michel Tremblay Photo : Radio-Canada / Meghann Dionne

Jean-Luc Roberge aurait finalement donné une consigne à un subalterne pour qu’il s’assure que les autobus 11, 16 et 8 circulent dans le quartier Côte-Réserve, représenté par Michel Tremblay.

On essaie d’accommoder M. Tremblay , a répondu Jean-Luc Roberge à Me Michaud.

Est-ce que c’était votre rôle, comme directeur général de la STS , le plus haut fonctionnaire d’un organisme paramunicipal, d’accommoder M. Tremblay? , lui a aussi demandé l’avocat de la STS .

Pendant toute la durée de l’interrogatoire de Jean-Luc Roberge, qui est le seul témoin entendu depuis le début des audiences, le procureur de la STS a invoqué le fait que le directeur congédié avait intérêt à ce que Michel Tremblay soit satisfait, puisqu’il était son allié et qu’il était en période de renouvellement de son contrat.

Deux jours avant l’élection du 7 novembre, Jean-Luc Roberge a acheminé un message texte à Michel Tremblay pour lui dire que les autobus étaient sur la route et pour lui demander de communiquer avec lui s’il constatait des anomalies.

La veille de l’élection

Le 6 novembre 2021, Michel Tremblay ne voyait pas les autobus arborant ses publicités circuler dans son quartier. Jean-Luc Roberge a expliqué que le véhicule avec la photo du conseiller était tombé en panne. Il a demandé aux mécaniciens de tenter de réparer l’autobus. Si la démarche était infructueuse, il commandait à un préposé d’Imagi d’interchanger les affiches entre deux autobus.

Félix-Antoine Michaud a plaidé que ces coûts supplémentaires, s’ils avaient été déclarés, auraient été considérés comme des dépenses électorales. Il a aussi relevé le fait que si un conseiller dépasse les budgets prévus par la Loi sur les référendums et les élections, il peut être sanctionné.

Jean-Luc Roberge estime néanmoins qu’il ne s’est pas immiscé dans le processus électoral.

Échanges

D’autres échanges de textos entre Michel Tremblay et Jean-Luc Roberge ont été déposés en preuve lors des audiences du Tribunal administratif du travail (TAT), qui se déroulent à l’hôtel Le Montagnais. Parmi eux, une conversation où les deux hommes discutent de la diffusion du conseil municipal et du fait qu’ils ne veulent pas de certains élus au sein de leur C. A., dont Kevin Armstrong.

Les audiences se poursuivront sur trois jours la semaine prochaine.