Le Conseil de North Bay demande au gouvernement Ford d’annuler le projet de loi 60

Le projet de loi 60  (Nouvelle fenêtre) vise à élargir la privatisation des services hospitaliers aux organisations à but lucratif.

Dans le document, le Conseil de la ville de North Bay mentionne que, le projet de loi 60 envisage de retirer des milliers d’opérations chirurgicales et de tests de diagnostic aux hôpitaux publics locaux et d’offrir ces services aux hôpitaux et cliniques privées à but lucratif

Le projet de loi60 vise à élargir la privatisation des services hospitaliers aux organisations à but lucratif Photo : Radio-Canada / Radio-Canada/Hugo Duchaine

Par ailleurs, le Conseil de la ville de North Bay soutient que le projet de loi 60 aura pour effet d’éloigner les médecins et les infirmières des petits hôpitaux et cliniques communautaires […] ce qui pourrait entraîner la fermeture de ces services et obliger les habitants à parcourir de longues distances pour accéder aux soins de santé et aux traitements publics , peut-on également lire dans le document.

Détournement des services

Par ailleurs, la Coalition pour la santé de North Bay et du district a également fait part de ses inquiétudes en rapport avec le projet de loi 60.

À cet effet, dans une note adressée au conseil municipal, l’organisme par la voix de son président, Henri Giroux a signifié aux élus municipaux que les cliniques médicales à but lucratif détourneront les ressources du secteur public vers le secteur privé.

L'Association Médicale de l'Ontario estime qu’il manque plus de 300 médecins dans le Nord pour combler la pénurie de personnel. (Photo d'archives). Photo : Getty Images / Morsa Images

Selon lui, toujours dans la lettre, cette situation provoquerait une augmentation des coûts de la prestation des soins et de la crise du personnel .

Aussi, M. Giroux affirme que les cliniques privées ont probablement davantage des postes de jour et des emplois mieux rémunérés et que cela inciterait les travailleurs de la santé à quitter le système public.

« Il n’y a pas de véritable protection contre le débauchage de personnel dans nos hôpitaux publics locaux. » — Une citation de Henri Giroux, président de North Bay and District Health Coalition

Le projet de loi 60 ne comporte pas de garanties contre ce problème et donnera aux cliniques privées un potentiel de recrutement et diminuera le nombre de travailleurs de la santé disponibles , peut-on lire dans la note.

De nombreux hôpitaux ontariens avaient dû fermer temporairement leurs urgences l'été dernier, par manque de personnel. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Carlos Osorio

L’Ontario connaît la pire crise de personnel que nous ayons jamais vue, ajoute-t-il dans sa lettre.

Dans le Nord de l’Ontario, nous le constatons tous les jours dans les hôpitaux publics et les centres de soins de longue durée que les employeurs pour obtenir du personnel dans leurs propres établissements offrent des récompenses et des salaires plus élevés , indique la note.

La loi 60 : une mauvaise solution

Pour Henri Giroux, le fait de donner plus d’espace aux cliniques privées n’est pas la bonne solution. Dans son argumentaire, il souligne que lors de la pandémie de COVID-19, c’est dans les établissements à but lucratif que nous avons enregistré le plus grand nombre de décès comparativement aux établissements à but non lucratif.

« Ce gouvernement choisit de démanteler 100 ans d’efforts de la part des Ontariens pour construire des locaux et d’améliorer leurs services en choisissant délibérément de faire venir des cliniques privées. » — Une citation de Henri Giroux, président de North Bay and District Health Coalition

Nous sommes inquiets pour l’avenir de nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui devront payer avec une carte de crédit et non avec la carte OHIP comme nous l’avons actuellement , conclut le document.

Dans sa démarche, le Conseil de ville de North Bay compte transmettre une copie de sa résolution aux autorités provinciales, l’Association des municipalités de l’Ontario, à la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario, à l’Association des municipalités rurales de l’Ontario et à l’Association des petites municipalités urbaines de l’Ontario.