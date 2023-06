Feux de forêt: trois écoles francophones de la région d’Halifax rouvriront vendredi

L'école secondaire du Sommet, l'école Beaubassin (y compris le Centre Tournesol) et l'école du Grand-Portage seront ouvertes, vendredi.

Les trois établissements de la région métropolitaine d'Halifax avaient fermé leurs portes en raison des feux de forêts qui font rage à Tantallon et à Hammonds Plains.

Dans une lettre envoyée aux parents jeudi soir, le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial, Michel Collette, annonce leur réouverture dès le vendredi 2 juin.

Cette décision a été prise en raison des prévisions météorologiques plus favorables. Des averses sont en effet prévues vendredi.

Le Bureau de gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse a été consulté, selon Michel Collette.

Il remercie les membres des communautés scolaires de leur compréhension et affirme que le bien-être et la sécurité des élèves et du personnel sont prioritaires.

Il tend d'ailleurs une main aux personnes affectées par les feux.

« C'est une période stressante et difficile. Je sais que certaines familles ont perdu leur maison. Je sais que de nombreux élèves, membres du personnel et familles sont déplacés. Nous sommes là pour vous alors, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la solliciter », a-t-il dit.