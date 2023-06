Suncor supprime 1500 emplois dans le cadre d’un plan de restructuration

Rich Kruger a informé le personnel de ce plan jeudi dans un courriel. Il y décrit la nécessité, pour l'entreprise, de réduire ses coûts de personnel par rapport à ses concurrents du secteur pétrolier. Des employés de l'entreprise ont transmis à CBC/Radio-Canada des captures d'écran de son courriel.

« Les réductions de personnel auront lieu à tous les niveaux de l'organisation et seront basées à la fois sur la performance et les besoins de l'entreprise. » — Une citation de Rich Kruger, président-directeur général de Suncor

Il ajoute : « Ce faisant, nous éliminerons des tâches en examinant de manière critique ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, comment nous le faisons et la valeur ajoutée que cela représente. »

Nécessaire pour la compétitivité

De telles décisions, qui affectent les gens et leur vie, ne sont pas faciles à prendre et ne sont pas prises à la légère , explique Rich Kruger. À l'heure actuelle, elles sont nécessaires pour assurer la compétitivité de notre entreprise.

M. Kruger, qui est devenu PDG le 3 avril, s'était engagé à transformer l'entreprise en une organisation plus simple et plus ciblée sous sa présidence.

Rich Kruger, le président-directeur général de Suncor, a informé le personnel par courriel de sa décision de restructurer l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Kyle Bakx/CBC

Pas de détails supplémentaires

Dans une déclaration envoyée par courriel, Sneh Seetal, la directrice des communications de la société, n'a pas fourni de détails supplémentaires. Suncor est toujours à la recherche d'opportunités pour créer de la valeur et améliorer les performances de ses activités, et la réduction des coûts est l'une de ces opportunités , écrit-elle.

La société comptait 16 558 employés à temps plein et à temps partiel à la fin de l'année 2022.

Environ 60 % des employés de Suncor sont liés à l'exploitation des sables bitumineux.

En février, Suncor a annoncé qu'elle avait gagné 2,74 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2022, soit une augmentation de 76 % par rapport aux 1,55 milliard de dollars gagnés au cours des mêmes trois mois de 2021.

Avec les informations de Kyle Bakx