L’avis d’évacuation maintenu une seconde nuit à Chapais en raison du feu de forêt

C’est ce que la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, a annoncé lors d’un point de presse qui a débuté à 18 h jeudi.

Au niveau de l’évacuation, malheureusement, ce soir ce sera toujours maintenu, on ne lève pas l’évacuation. Les gens sont invités à rester à Chibougamau ou au lieu où ils se sont rendus, pour rester en sécurité étant donné que le feu n’est toujours pas contrôlé et est toujours menaçant , a-t-elle déclaré depuis l’hôtel de ville de Chapais.

Mercredi, 800 personnes dans 500 résidences avaient été évacuées. La moitié sud était visée.

J’entends la déception de plusieurs citoyens d’entendre cette nouvelle, de ne pas pouvoir réintégrer ce soir, mais demain la situation sera réévaluée et on pourra à ce moment-là vous donner des nouvelles en espérant pour le mieux , a-t-elle poursuivi.

Des lits ont été installés à l'aréna de Chibougamau. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Selon les estimations de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) disponibles en ligne à 18 h, la superficie du feu principal est toujours d’environ 1400 hectares (14 km2). Il est toujours considéré comme non maîtrisé. Deux autres incendies mineurs ont été répertoriés.

Jeudi après-midi, des centaines de personnes étaient en attente de la consigne de la ville, à savoir si un retour aux domiciles évacués était possible. L’évacuation est obligatoire pour les secteurs de villégiature, mais fortement recommandée pour les résidents de la partie sud de la ville.

La conseillère municipale Caroline Belleau fait partie des évacués à Chapais. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Plusieurs d’entre eux gardaient quand même le sourire.

Moi, je me suis dirigée chez mes parents, ma famille est ici à Chibougamau, à deux ou trois coins de rue, donc ils nous hébergent jusqu'à notre retour au domicile qu'on espère prochainement , a dit la conseillère municipale à Chapais Caroline Belleau. Elle a été rencontrée au centre d’urgence, soit à l’aréna de Chibougamau.

On m'avertissait que du côté sud, il fallait que ça évacue. On a évacué premièrement avec ma mère, mon père voulait rester à attendre les pompiers, mais finalement, la boucane était trop grosse, donc il a décidé d'aller chercher ma grand-mère. On est tous partis au camping pour la sécurité de tout le monde , a raconté Mélodie Pinet, 16 ans.

La famille de Mélodie Pinet, 16 ans, a été évacuée. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Avec les informations d’Annie-Claude Brisson