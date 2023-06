Droits LGBT+ : le ministre Hogan impoli et irrespectueux, selon un élève qui l’a rencontré

Logan Martin, un élève de 11e année de l’école Saint John High qui s'identifie comme gai, a rencontré Bill Hogan mardi dernier à Fredericton.

Ils ont parlé de la politique 713, qui vise à protéger les membres de la communauté LGBTQ+ qui fréquentent les écoles publiques de la province et qui est en cours de révision.

Logan Martin explique que le message qu’il a livré au ministre était que cette politique n'a pas besoin d’être révisée, puisqu’elle a été élaborée à partir de données probantes et factuelles.

Il voulait aussi lui expliquer pourquoi elle avait amélioré sa qualité de vie à l’école. Mais cet adolescent allègue que le ministre a été impoli et irrespectueux.

J’espérais qu’il s’assoie pour écouter les expériences que nous avons vécues, et nos statistiques , a dit Logan Martin. Je ne m’attendais pas à ce qu’il interrompe et me crie par-dessus .

Logan Martin, qui est en 11e année, demande le maintien de la politique 713. (Photo d'archives) Photo : CBC / Graham Thompson

Le ministre Hogan, qui serait arrivé une demi-heure en retard, a été belliqueux et brusque , a ajouté le jeune homme.

Il ne voulait pas écouter quoi que ce soit, venant de personne. Il avait un air contrarié, l’air de quelqu’un qui voulait être n’importe où ailleurs.

Logan Martin dit avoir été agressé à l’école peu après après avoir fait son coming out en 2019. L’année suivante, la politique 713 est entrée en vigueur dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick. Il dit avoir remarqué un réel changement.

Il dit que les enseignants et le personnel scolaire sont plus stricts lorsque de l’intimidation et du harcèlement se produisent à l’école, incluant dans les cas où des jeunes sont maltraités à cause de leur orientation sexuelle.

L’étudiant admet avoir été craintif à l’idée de retourner à l’école après avoir été agressé, mais que les changements d’attitude qui ont suivi l'entrée en vigueur de la politique 713 l’ont convaincu qu’il était sécuritaire de le faire.

Il dit que cette politique l’aide à se sentir plus en sécurité et d'être mieux accepté à l’école.

Le ministre aurait parlé d'un style de vie

Logan Martin affirme que le ministre Bill Hogan, lors de leur rencontre, a fait référence à un style de vie ( lifestyle dans la discussion tenue en anglais) en parlant des élèves homosexuels et transgenres.

Il a trouvé ce choix de mot inapproprié. L’adolescent dit avoir expliqué au ministre que cela sous-entendait à tort que l'on choisit d'être gai, trans ou hétéro.

Il a dit que l’expression de genre et l’identité mènent à un style de vie. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit "eh bien j’ai une épouse, je suis hétéro et j’ai une femme et des enfants, et des petits-enfants, et je conduis une moto, c’est mon style de vie."

Le ministre de l'Éducation, Bill Hogan, le 24 janvier dernier à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Logan Martin affirme que le ministre ne lui a pas répondu lorsqu’il a voulu savoir à quoi pouvait mener, à son avis, un style de vie basé sur l’expression de genre et pourquoi cela l’inquiétait.

Par moments, c’était comme parler à un mur , a affirmé Logan Martin.

L’élève de 11e année a rencontré le ministre avec un ami.

La directrice de son école devait être présente, mais elle a eu une crevaison et a dû annuler à la dernière minute. Logan Martin a par la suite participé à une autre rencontre avec M. Hogan et des élèves de districts scolaires différents. Ceux-ci ont livré à peu près le même message au ministre, selon lui.

Une révision controversée

Le gouvernement progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick a entrepris une révision de la politique 713 le 21 avril. Cette décision a été critiquée par de nombreux groupes et intervenants.

Entretemps, le ministre Hogan a suspendu le financement pour des sessions de formation du personnel scolaire et a interdit au ministère de l’Éducation de faire des présentations au personnel à ce sujet.

Le 5 mai, des manifestants se sont massés devant le lieu d’une foire de l’emploi organisée par la New Brunswick Teachers' Association. Certains ont brandi des écriteaux traitant les enseignants de pervers .

Moult théories du complot ont été colportées lors ce rassemblement, notamment au sujet d'une légende urbaine voulant que les écoles fournissent aux enfants des litières pour y faire leurs besoins.

C’est à ce moment que le gouvernement néo-brunswickois a confirmé qu’il révisait la politique 713, en raison d' inquiétudes et d' interprétations erronées .

Le ministre Bill Hogan a rencontré d’autres intervenants cette semaine. Le premier ministre de la province, Blaine Higgs, a écrit une lettre ouverte, publiée le 26 mai, dans laquelle il a clarifié quels aspects de la politique 713 sont en cours de révision. Il a affirmé que la politique ne serait pas révoquée.