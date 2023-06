Adeline Webber est nommée commissaire du Yukon

Le premier ministre Justin Trudeau l'a nommé mercredi comme nouvelle représentante de la Couronne dans ce territoire. Elle reprend ainsi le flambeau à la Franco-Yukonnaise Angélique Bernard, qui occupait ce poste depuis 2018.

Au Yukon, le commissaire occupe des fonctions semblables à celles des lieutenants-gouverneurs dans les provinces.

Il est notamment responsable de remettre des distinctions honorifiques et des prix tels que l'Ordre du Yukon. Il prononce aussi le discours du Trône au début de chaque session législative, assermente les membres de l'Assemblée législative ainsi que du Conseil exécutif et sanctionne les lois adoptées par l'Assemblée.

Originaire de Whitehorse, où elle a aussi grandi, Adeline Webber a travaillé pendant une grande partie de sa carrière au sein de la fonction publique fédérale, notamment comme directrice de la Commission de la fonction publique du Canada pour le district du Yukon.

Elle a aussi fondé le Cercle des femmes autochtones de Whitehorse et préside le groupe de travail sur les enfants disparus des pensionnats pour Autochtones au Yukon. En 2022, elle a fait partie de la délégation de l’Assemblée des Premières Nations qui s’est rendue au Vatican pour rencontrer le pape François.

Au cours des dernières années, Adeline Webber a aussi reçu la Médaille du 125e anniversaire de la Confédération du Canada et la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.

Bilan de la commissaire sortante

Angélique Bernard, première francophone à occuper cette fonction, dit être émotionnelle en pensant aux cinq dernières années qui lui ont permis de rencontrer beaucoup de gens : « Je suis introvertie, alors au début du mandat, je me suis dit que [rencontrer des gens] serait un défi. Mais c’est quelque chose que j’ai vraiment adopté, car plus on le fait, plus on devient à l’aise. »

Angélique Bernard vient de terminer son mandat à titre de commissaire du Yukon (archives). Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Angélique Bernard est fière de ses initiatives, comme le prix Borealis en littérature. Elle a également transformé la maison Taylor, le bureau du commissaire du Yukon, en petit musée avec des portraits, des artéfacts et des expositions.

Elle croit aussi avoir réussi à démystifier le rôle de commissaire auprès des Yukonnais.

Elle se souvient d’un moment où un enfant de 5 ans l’a interpellé, alors qu’elle marchait avec son chien. Il a dit "nous étions à votre bureau hier!" raconte-t-elle. Alors si un enfant de 5 ans connaît mon nom et sait que je suis commissaire, j’ai bien fait mon travail.

