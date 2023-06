Au moins 25 nouveaux feux de forêt jeudi au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Parmi les quelques feux affichés sur le site de la SOPFEU , plusieurs se trouvent dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au nord du Lac-Saint-Jean. Parmi ceux-ci, l’un est d’une superficie estimée de 300 hectares et se trouve à proximité du lac Connelly, au nord du Dépôt-des-Loutres dans le territoire non organisé des Passes-Dangereuses.

Un autre se trouve dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, au nord de la Zec Onatchiway, dans le secteur des monts Valins. Sa superficie est estimée à 40 hectares.

Selon la porte-parole de la SOPFEU Josée Poitras, ce sont des villégiateurs qui ont sonné l'alerte de plusieurs de ces incendies en voyant la fumée. Des évacuations ont même eu lieu dans le secteur de la Chute-des-Passes.

L'agente à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu, Josée Poitras Photo : Radio-Canada

On recevait une éclosion d'alerte pour des secteurs problématiques, entre autres parce que c'est du résineux et on sait que ça s'enflamme rapidement [...]. Ce sont vraiment des grappes d'incendie. Il pourrait y avoir des petits foyers d'incendie qui se regroupent. [...] Il y a des superficies d'à peu près de six hectares et un autre d'une superficie entre autres de 50 hectares , a mentionné Josée Poitras en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des hélicoptères ont aussi survolé le secteur de Chute-des-Passes.

Selon la porte-parole, c'est notamment en raison d'orages sans pluie survenus au cours de la journée que sont apparus ces incendies.

Les incendies précédents

Pour ce qui est des incendies des derniers jours, ceux de Rivière-Éternité et Saint-André sont considérés comme contenus. Toutefois, l'avis d'évacuation des résidents de la rue Notre-Dame à Rivière-Éternité est maintenu jusqu'à vendredi.

L'incendie de Ferland-et-Boilleau, déclenché le 28 mai, est considéré comme maîtrisé.

Rappelons que ces incendies de forêt font rage alors que le danger d’incendie est au niveau extrême pratiquement partout au Québec.

Dans la région du Nord-du-Québec, 500 résidences de la Ville de Chapais ont été évacuées en raison d’un important feu de forêt.