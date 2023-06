Feux de forêt à Sept-Îles : aucune évacuation obligatoire pour le moment

Le maire de la Ville de Sept-Îles, Steeve Beaupré, demande toutefois à certaines propriétaires d’évacuer leur terrain de villégiature.

« On ne mettra pas la population en danger, mais c’est la sécurité avant tout. » — Une citation de Steeve Beaupré, maire de la Ville de Sept-Îles

Que ce soit sur le territoire de la MRC ou encore à proximité du lac des Rapides. On parle autant des propriétaires de chalets ou de camp de chasse. On leur demande de ne pas rester là, de partir, mais ça soit fait sur une base volontaire et préventive , explique Steeve Beaupré.

Il ajoute que la situation ne force pas d’évacuation obligatoire. Aucune mesure d’urgence ne sera déployée pour le moment.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Il y a des mesures qui sont mises en place pour la protection de la santé. On demande aux gens de limiter leurs activités physiques intensives à l’extérieur et de garder les fenêtres fermées en raison de la qualité de l’air , rappelle-t-il.

Une autre rencontre est prévue avec la sécurité civile jeudi en soirée et vendredi matin.