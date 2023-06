Chaleur record en Mauricie et Centre-du-Québec

De nombreux records de chaleur ont été enregistrés dans la région, jeudi. Le mercure a atteint des niveaux inédits pour un 1er juin à Trois-Rivières, Shawinigan, Louiseville et en Haute-Mauricie, selon des données recensées par le Service météorologique du Canada (SMC). Même chose pour Bécancour et Drummondville.

Il a fait approximativement 34 °C à Trois-Rivières, alors que le précédent record de 28,8 °C avait été établi en 2018.

À Louiseville, le mercure n’avait pas dépassé la barre des 28,3 °C depuis 1957. La municipalité a aussi connu une température avoisinant les 34 °C, jeudi.

La vague de chaleur s’est fait sentir jusqu’à Parent, où l’agence fédérale a recensé une température de 31 °C.

Des activités scolaires perturbées

En début de journée, le Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges (SEVF) a rapporté avoir reçu plusieurs appels d’enseignants se plaignant de chaleurs accablantes dans leur classe, et ce, alors qu’une épreuve ministérielle en production écrite était à l’horaire pour les jeunes de 6e année.

Les enseignants ont dû redoubler d’imagination pour s’assurer de la sécurité de leurs élèves, car de nombreux établissements de la région n’ont ni système de ventilation ni climatisation. Certains se sont munis de ventilateurs et de bouteilles d’eau, alors que d’autres ont préféré offrir les leçons à l’extérieur.

Malgré la créativité des enseignants, la situation est de plus en plus difficile, soutient le président du SEVF, Stéphan Béland, qui souligne que les périodes de chaleurs intenses risquent d’être de plus en plus fréquentes.

On est dans les changements climatiques. On parlait de la vétusté des écoles, ça ne fonctionne pas du tout. Il va falloir investir dans le système éducatif et avoir des écoles adéquates pour la réussite de nos élèves , a-t-il plaidé.

La directrice de l’école Beau-Soleil de Trois-Rivières, Brigitte Carrier, abonde dans le même sens. La climatisation est désormais une nécessité, insiste-t-elle. Depuis 10 ou 15 ans, on voit que la plage des saisons de chaleur s’élargit. Il fait très chaud, même en octobre.

Chaleur et orages violents

Le ciel s’est assombri en fin d’après-midi. Environnement Canada a émis une veille d’orages violents pour la Mauricie, mais a été levée peu après 17 h.

Les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes et de la petite grêle cet après-midi et ce soir , pouvait-on lire sur son site internet.

Avec les informations d'Amélie Desmarais