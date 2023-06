Déjà au sommet de l’haltérophilie canadienne, la fratrie Lusignan n’est pas rassasiée

Ils n'ont pas encore frappé la vingtaine, mais Xavier et Naomie Lusignan sont déjà champions canadiens d'haltérophilie chez les séniors. Du haut de ses 19 ans, l'aîné s'est couvert d'or chez les moins de 96 kg et sa soeur de 17 ans l'a imité chez les moins de 71 kg, lors de la compétition nationale organisée à Toronto, il y a deux semaines.

Ça fait huit ans qu'on fait ça, donc c'est vraiment cool de vivre cette expérience à deux. Tout le monde nous appelle le ''Dynamic Duo'', donc c'est cool d'avoir embarqué sur le podium le plus haut ensemble , reconnaît celle qui a soulevé 111 kg à l’épaulé-jeté et 90 kg à l’arraché.

C'était une première expérience pour moi aux Championnats canadiens sénior et j'avais vraiment hâte d'y participer. Mon but dans l'haltérophilie, c'est de devenir champion du monde, alors c'est une étape de plus vers cet objectif , explique son frangin.

La prochaine étape pour l'haltérophile : les championnats du monde junior, au Mexique, en septembre. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté Sylvain Lusignan

Avec ses récentes performances, la fratrie fait plus que jamais la fierté des habitants de Mansfield-et-Pontefract, où ils ont grandi. Les Lusignan ont aussi des admirateurs à Gatineau et à DeepRiver en Ontario, puisqu'ils s'y entraînent régulièrement.

On s'entraîne à quatre différents gyms : chez nous avec mon père, à DeepRiver une fois par semaine, celui-ci à Gatineau pendant l'école et une fois par mois à Toronto pour du coaching de haut niveau avec d'autres athlètes qui vont à des compétitions internationales , précise l'étudiante en Sciences de la nature au Cégep de l'Outaouais.

On est tellement chanceux d'avoir tout ce monde-là derrière nous. Quand on compétitionne, on ne compétitionne pas seulement pour nous, mais pour tout le monde de notre communauté , souligne son grand frère.

À la conquête de l'international

Xavier et Naomie seront des Championnats canadiens juniors, ce week-end. Considérant leur triomphe chez les séniors, cette compétition ne devrait être qu'une formalité pour eux. Il s'agit simplement d'un passage obligé pour prendre part aux Mondiaux juniors qui auront lieu au Mexique, en novembre.

J'ai hâte d'aller au Championnat mondial junior au Mexique et hâte de voir ce que je vais faire comme chiffres. Je ne sais pas ce qui m'attend , confie Naomie.

C'est ma dernière année en tant que junior, fait que je veux vraiment faire ma marque. J'aimerais arriver sur le podium et même gagner , affirme celui qui entamera un baccalauréat en marketing à l'Université du Québec en Outaouais (UQO) cet automne.

Ce n'est pas la première fois que les Lusignan reviennent d'une même compétition avec une belle récolte de médailles pour leur collection personnelle. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté Sylvain Lusignan

Déjà double champion panaméricain junior en titre, Xavier Lusignan pourrait même se qualifier pour les Jeux de Paris en 2024 au cours des prochains mois. Avec les critères peu flexibles du Comité olympique, l'haltérophile du Pontiac pourrait manquer de temps. Si jamais c'est le cas, ce ne sera que partie remise, parce que les objectifs à long terme du « Dynamic Duo » sont bien établis.

« [On veut] participer aux Jeux olympiques de 2028 et probablement les gagner. » — Une citation de Naomie Lusignan, championne canadienne chez les moins de 71 kg

J'aimerais en faire plusieurs autres après, jusqu'à ce que mon corps ne pourra plus le prendre! , rigole l'adolescente.

Quand le mental est bon et qu'on veut vraiment atteindre un certain but, on peut y arriver, garanti , conclut son grand frère.

Une façon de pensée qui démontre clairement pourquoi la fratrie Lusignan domine déjà à un si jeune âge.