Record de chaleur en Estrie : « c’est très chaud dans les classes »

Le beau temps est arrivé, mais l’école n’est pas encore terminée. La chaleur qui frappe le Québec peut devenir accablante pour les élèves et les professeurs dans les classes.

Le 1er juin 2023 est le plus chaud enregistré à Sherbrooke avec 32,2 degrés celsius. À titre comparatif, le dernier record était établi à 30,3 °C en 2013, alors qu’il faisait 1,3 °C en 2001.

Les échos qu’on a, c’est que c’est très chaud dans les classes présentement , rapporte le président du syndicat de l’enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin. Ce dernier explique que la chaleur complique la tâche des professeurs et nuit à la concentration des élèves. Il faut prendre des mesures particulières pour essayer de soutenir la concentration.

« Les chaleurs extrêmes arrivent toujours en début ou en fin d’année. En début d’année quand on essaie de lui [l’élève] faire aimer l’école et à la fin de l’année quand on lui demande de performer aux examens du ministère de l’Éducation ou les examens de fin d’année des centres de services [scolaires]. Ce n’est vraiment pas une situation idéale. » — Une citation de Richard Bergevin, président du syndicat de l’enseignement.

Avec les changements climatiques, adopter davantage de mesures est une recette gagnante pour le président du syndicat. Plusieurs disent qu’il faut commencer à penser à s’adapter rapidement pour les changements climatiques, bien il faut faire des changements dans nos écoles rapidement.

Améliorer la ventilation des classes, doter les écoles de plus de ventilateurs et de climatisation : voilà quelques exemples suggérés par M. Bergevin. Malheureusement, très souvent, ce sont les enseignantes et enseignants qui doivent prendre les mesures, parfois avec leur propre budget. Il déplore qu'il n’y ait pas de normes prévues pour les classes.

« Il faut se poser la question: ‘’si nous les adultes, on était placé dans cette situation là, est-ce qu’on serait capable de faire un bon travail?’’ Souvent la réponse est négative. » — Une citation de Richard Bergevin, président du syndicat de l'enseignement

Afin de prévenir les coups de chaleur, les centres de services scolaires de la région affirment avoir suivi les consignes de la Santé publique.