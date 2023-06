Des candidats à la mairie de Toronto suspendent leur campagne après des menaces de mort

Le communiqué des autorités paru cet après-midi ne dit pas quels candidats étaient visés par ces menaces, mais plusieurs d’entre eux ont déclaré à travers leurs réseaux sociaux qu’ils mettaient leur campagne en pause.

Josh Matlow et Brad Bradford ont par exemple déclaré sur leur compte Twitter qu'ils suspendaient leurs campagnes respectives en attendant l'arrestation du suspect.

Un débat qui devait avoir lieu ce soir à l’École d'art et de design de l'Ontario (OCAD) a également été annulé. L'université n'a cependant pas précisé les raisons pour cette annulation.

Les candidats Ana Bailão, Brad Bradford, Chloe Brown, Olivia Chow, Josh Matlow, Mitzie Hunter et Mark Saunders devaient y prendre la parole. Mark Saunders a déclaré qu'il ne participerait pas au débat, selon son porte-parole.

Olivia Chow, pour sa part, a déclaré dans un communiqué qu'elle avait été informée de la menace verbale proférée à l'encontre des candidats plus tôt dans la journée de jeudi. Elle n'a pas indiqué si elle suspendait ses activités de campagne.

Ces candidats à la mairie de Toronto devaient se retrouver sur la scène de l'École d'art et de design de l'Ontario jeudi, avant l'annulation de ce débat. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nav Rahi/CBC

Un porte-parole de Mitzie Hunter a déclaré qu'elle ne participerait pas à un autre événement prévu jeudi soir. Chloe Brown, une autre candidate, a déclaré dans un texte qu'elle n'avait aucune intention d'annuler ses apparitions publiques et qu'elle ne pensait pas que les menaces étaient dirigées contre elle ou son équipe.

Ce matin, aux alentours de 11 heures, la police a été appelée entre l’avenue Greenwood et l’avenue Mortimer à East York, après qu’un homme a proféré des menaces de mort. Selon la police, il brandissait ce qui semble être une arme.

Le suspect est un homme de 29 ans, et il est considéré comme armé et dangereux. Il mesure environ 1 m 85 et a des cheveux noirs. La police conseille de ne pas l'approcher.