La police de Gatineau dépose de nouvelles accusations contre Marcel Bertrand

La police a arrêté le Gatinois de 55 ans, le 18 avril dernier, pour agression sexuelle, leurre et possession de pornographie juvénile.

À l’annonce de son arrestation, le SPVG a déclaré que le suspect aurait pu avoir fait d’autres victimes.

Un mois et demi plus tard, le corps policier de Gatineau affirme que son appel au public a porté fruit .

Dans les jours et les semaines suivant cette communication, les enquêteurs ont reçu plus d'une dizaine de signalements concernant cet individu , a indiqué le SPVG par voie de communiqué jeudi après-midi.

« Jusqu'à présent, cinq dossiers ont mené à des dépôts d'accusations de contacts sexuels et d'agression sexuelle. » — Une citation de Extrait du communiqué du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG)

La police a ajouté qu’elle a rencontré plusieurs victimes présumées, et que les infractions alléguées dans les cinq dossiers auraient été commises entre 2007 et 2022 .

À lire aussi : Un Gatinois arrêté pour agression sexuelle

La Sûreté du Québec se joint à l’enquête

Dans son communiqué, le SPVG a ajouté qu’en vertu de la Loi sur la police, la Sûreté du Québec (SQ) a été informée du cas Marcel Bertrand et que plusieurs dossiers en matière de crimes sexuels sur son territoire pouvaient être liés et qu'il pouvait y avoir d'autres victimes .

Par conséquent, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée , a écrit le SPVG .

La police de Gatineau a assuré qu’elle menait toujours l’enquête et qu’elle travaillait en étroite collaboration avec la SQ .

La police de Gatineau affirme avoir reçu plus d'une dizaine de signalements depuis son premier appel au public concernant Marcel Bertrand, il y a un mois et demi. Photo : Fournie par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG)

Les victimes toujours invitées à parler

Le SPVG a invité, une fois de plus, les victimes potentielles de Marcel Bertrand à porter plainte contre ce dernier et à aller chercher de l’aide auprès d’organismes communautaires, et ce, même si le crime a été commis il y a longtemps .

« Malgré le temps qui passe, les sentiments de peur et de honte continuent trop souvent d'habiter les victimes. Nous tenons à dire à toutes les victimes que notre porte est grande ouverte et qu'elles seront accueillies dans un environnement sans jugement. Nous prendrons le temps de les écouter et nous les accompagnerons dans leur cheminement, qu'elles décident de s'engager dans un processus judiciaire ou non. » — Une citation de Patrick Kenney, agent relationniste, SPVG

En droit criminel, lorsqu'on parle de crimes de nature sexuelle, comme l'agression sexuelle ou le contact sexuel, le délai de prescription n'expire jamais. Ainsi, une victime a la possibilité de porter plainte même des dizaines d'années après la perpétration du délit , a tenu à préciser le corps policier.