Le SCFP comprend notamment les préposés aux bénéficiaires. Par communiqué, il a annoncé qu'il suspend ses relations de travail régulières avec le CIUSSS, et qu’il ne va ainsi plus discuter directement avec l’organisation. Pour expliquer sa décision, il évoque une défaillance généralisée dans la gestion de l'établissement .

Ses critiques incluent entre autres que l'immobilisme de l'employeur a entraîné des départs massifs . Selon les données du syndicat , 1300 membres ont quitté le réseau en 2021, suivis de 1300 autres en 2022.

Ce qu’on veut, c’est quand on s’assoit avec des représentants de l’employeur, que ces gens-là soient imputables, qu’ils aient des mandats de régler des dossiers avec nous et de faire avancer des dossiers, parce qu’on l'entend tous les jours, "Oui, oui, ça s’en vient, on va finir par avoir des horaires de 12 h, oui oui, ça s’en vient, on va avoir des banques de temps." Mais après des années, on n’y croit plus, ça n’arrive jamais , déplore le conseiller syndical Éric Bergeron.

Il dénonce par ailleurs l’absence de discussion avec la direction du CIUSSS.

« Avoir des rencontres avec eux, pour leur parler de nos enjeux, nos priorités, ce que nos membres vivent, on n’a jamais eu ça. Ces gens-là, malgré nos multiples rencontres, n’ont jamais daigné de venir s’asseoir avec nous pour parler des problématiques. » — Une citation de Éric Bergeron, conseiller syndical

Pour dénouer l'impasse, le syndicat a fait appel au ministère du Travail. Trois séances de médiation sont prévues en juin. L'objectif est de trouver des mécanismes pour relancer les relations de travail.

Le Syndicat est par ailleurs prêt à aller plus loin si la démarche ne donne pas les résultats escomptés.

Dans une réponse écrite, le CIUSSS déplore la sortie publique du syndicat, puisque des séances de médiation sont déjà prévues.

Le processus est débuté depuis plusieurs semaines et il se déroule bien. Nous précisons d’ailleurs qu’il s’agit d’une médiation demandée par les deux parties, puisque la partie patronale a aussi identifié des difficultés de communication importante avec son partenaire. Notre partenaire SCFP est le seul avec qui les relations sont difficiles. Bien que nous ne soyons pas toujours d’accord, les relations avec les trois autres instances syndicales se déroulent dans le plus grand respect.

Le CIUSSS ne veut pas commenter davantage pour ne pas nuire au processus de médiation.

Avec les informations de Guylaine Charette