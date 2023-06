Le chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Québec demande à Bruno Marchand de donner l'heure juste sur le possible report du début du chantier du tramway. Claude Villeneuve craint que le « silence » du maire alimente la confusion et nuise à l’acceptabilité sociale du projet de transport en commun.

Le chef de Québec d’abord a réagi jeudi aux révélations de Radio-Canada selon lesquelles la décision de la Ville de Québec de repousser à nouveau le dépôt de son dossier d'affaires pourrait avoir une réaction en chaîne sur l'échéancier des travaux du tramway.

Si elle souhaite commencer les travaux au printemps prochain, la Municipalité aura besoin que le gouvernement Legault approuve son dossier d’affaires au plus tard cet automne. Or, des sources ont indiqué à Radio-Canada que le gouvernement prendra le temps nécessaire pour analyser le dossier.

La Ville de Québec a récemment repoussé pour la quatrième fois le dépôt du dossier d'affaires du tramway. Photo : Crédit : Ville de Québec

En retardant la présentation de son dossier d’affaires, la Ville de Québec court le risque de ne pas obtenir le feu vert à temps pour effectuer une première pelletée de terre au printemps 2024. En milieu de journée, jeudi, le maire n’avait toujours pas réagi à notre reportage.

Qu'en pense le maire?

En point de presse, Claude Villeneuve s’est dit étonné de voir que Bruno Marchand n’avait pas commenté le dossier publiquement. Il l’a invité à sortir de son mutisme et à rassurer les élus et la population.

Je veux sentir qu'il y a quelqu'un aux commandes puis que le maire précise exactement sa pensée là-dessus. En fait, qu'on sache ce qu'il en est avec ça. Ce n'est pas banal les informations que Radio-Canada a sorties hier (mercredi). Donc, j'aimerais ça l'entendre de la bouche du cheval. Qu'est-ce qu'il en pense, le maire? , a demandé M. Villeneuve.

Claude Villeneuve juge que la population a besoin de sentir que le maire Marchand «tient fermement la barre» dans le dossier du tramway. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

Si un nouveau report du début des travaux du tramway est possible, le maire doit le dire, a insisté le chef de l’opposition officielle. Autrement, l’appui des citoyens envers le projet risque à son avis d’en pâtir.

Dès qu'on met des délais, on a une augmentation des coûts, dès qu'on a une augmentation des coûts, on a un impact sur l'acceptabilité sociale. Je réitère ce que j'ai dit : plus on va avancer dans le chantier, plus l'acceptabilité sociale va être quelque chose de fragile et quelque chose de vulnérable à de mauvaises nouvelles, à des reports, à des augmentations de coûts. Donc, ça prend une très grande prudence , a conseillé Claude Villeneuve.

De son côté, le chef d’Équipe Priorité Québec croit que le gouvernement Legault ne rendra pas de décision sur le dossier d’affaires du tramway d’ici la fin de 2023, et ce, sans égard au moment où la Ville le déposera.

Tracé coupé?

Patrick Paquet demeure convaincu que les coûts du projet ont augmenté à un tel point que l’administration Marchand n’aura pas le choix de retrancher 6 km au tracé du tramway. Si ce scénario se concrétise, il ne faut pas s’attendre à ce que le gouvernement du Québec donne son aval au projet du jour au lendemain, a prévenu M. Paquet.

Je me mets à la place du Conseil des ministres, de recevoir le nouveau plan financier, puis de savoir qu'on a coupé 6 km, mais qu'on est quand même à 5 milliards de dollars, je pense que ça va prendre un certain délai [avant qu’on ait une décision]. On n'aura aucune décision de prise en 2023, soyez-en sûr , a déclaré le chef d’Équipe priorité Québec, précisant qu’il tenait ses informations d’une source béton .

Patrick Paquet (à gauche) et Stephens Melançon (à droite) prétendent que l’administration Marchand s’apprête à réduire de 6 km la longueur du tracé du tramway pour tenir compte de l’augmentation des coûts du projet. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

Le cabinet de Bruno Marchand a tenu à démentir les hypothèses avancées par la deuxième opposition, à qui il a reproché de dire une chose et son contraire sans aucun fondement .

Il n'a jamais été question de couper le tracé du tramway. Les groupes qui s’opposent au projet se plaisent à inventer toutes sortes de rumeurs provenant de "sources sûres", mais ils n’ont aucune confirmation. Ces fausses informations circulent alors que les enveloppes finales ne sont même pas ouvertes. Il est donc impossible que quiconque soit au courant des coûts finaux du projet , a indiqué le cabinet dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et d’Olivier Lemieux