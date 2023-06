Senneterre se dote de garde-manger communautaires

Basés sur le principe des bibliothèques de rue, ces garde-manger communautaires permettent à la population de partager des denrées alimentaires non-périssables. Trois boîtes ont été installées, soit devant la bibliothèque municipale, près de l’église et à la Maison de la famille.

Le CPS espère ainsi venir en aide aux personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité, un phénomène amplifié depuis la pandémie.

On s’est inspiré d’une initiative découverte sur Facebook, dans un autre pays, pour aider les sans-abris , explique Sylvie Sabourin, directrice générale du CPS de Senneterre.

« On l’a adapté pour Monsieur et Madame Tout-le-monde. On vit une augmentation du coût de la vie et de détresse psychologique depuis la pandémie. Le manque de nourriture peut contribuer à augmenter le stress. On veut créer un réseau de partage, de bienveillance. »