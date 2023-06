Nombreuses pannes d’électricité en lien avec les feux de forêt

Plus de 170 000 clients d'Hydro-Québec sont privés d'électricité jeudi après-midi, en lien avec les feux de forêt qui brûlent sur la Côte-Nord. Plus de 97 000 foyers sans courant se trouvent dans la grande région de Montréal.

Le porte-parole d'Hydro-Québec Maxence Huard-Lefebvre affirme que la chaleur et la fumée d'un des incendies sur la Côte-Nord ont déclenché le mécanisme de protection de deux lignes de transport. Ainsi, l'alimentation de deux lignes de transmission a été coupé à titre préventif et aucun équipement n'a été endommagé.

Les équipes d'Hydro-Québec s'affairent à remettre les lignes sous tension. La société d'État n'a pas fixé d'échéancier précis concernant le rétablissement du courant.

Un brasier de plus de 17 000 hectares (170 kilomètres carrés) a entraîné l'évacuation d'une pourvoirie autochtone au confluent des rivières Moisie et Nipissis et un autre brasier de 968 hectares (9,68 kilomètres carrés) à une dizaine de kilomètres au nord de Sept-Îles fait aussi rage.