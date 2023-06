Décès de Doris Labonté : « Il restera gravé dans nos cœurs »

Le propriétaire de l'Océanic de Rimouski, Alexandre Tanguay, a tenu à offrir ses condoléances à la famille « du grand homme qu'était Doris Labonté », décédé plus tôt jeudi.

Que ce soit grâce à ses implications avec notre équipe depuis le tout premier jour en 1995, pour tout ce qu’il a accompli pour le hockey mineur et le sport dans notre communauté ainsi que son amour inconditionnel pour sa région natale, celui qui a dirigé les plus grands joueurs de notre histoire restera gravé dans nos cœurs et dans la mémoire collective pour toujours , écrit-il par voie de communiqué.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les partisans de l’Océanic de Rimouski ont perdu un personnage marquant de l’histoire de leur équipe. L’ex-entraîneur Doris Labonté, qui a notamment formé le joueur-vedette Sydney Crosby, est mort jeudi à l’âge de 69 ans.

M. Tanguay ajoute qu’il était la définition même de passion et de respect. L’entraîneur le plus titré de l’histoire de l’Océanic se sera battu jusqu’à la fin contre la maladie avec toute la détermination et le courage que nous lui connaissons .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Guylain Raymond, ex-directeur général et entraîneur adjoint de l’Océanic, qui a travaillé de 1997 à 2003 avec Doris Labonté, a offert d’emblée ses condoléances à sa famille.

Lui et M. Labonté ont participé à deux finales côte à côte : celle de la saison 1997-1998 et celle de 1999-2000, alors que l’Océanic a remporté la Coupe du Président et la Coupe Memorial.

Guylain Raymond était jusqu'à tout récemment président de Hockey Bas-Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il raconte avoir travaillé étroitement avec lui durant ces années souvent pendant de longues heures, ce qui a forgé plus qu'une amitié entre les deux passionnés du sport. On était tous les jours ensemble. […] Dans le hockey, on était vraiment une grande famille , témoigne-t-il.

« Doris était avant-gardiste. Il était un très bon enseignant pour les jeunes qui venaient à Rimouski. » — Une citation de Guylain Raymond, ex-directeur général et entraîneur adjoint de L'Océanic

M. Raymond n’a que de bons mots à l’égard de Doris Labonté. Selon lui, ce dernier laisse une trace indélébile dans le monde du hockey junior et à Rimouski.

C’est un gars qui avait l’organisation à cœur, qui avait la région à cœur. Les gens comme moi, comme tous les gars de la région qui ont travaillé avec et tous les joueurs de la région qui ont joué, c’était important que ces gars-là soient là pour l’organisation , souligne-t-il.