La pollution plastique altère le système digestif d’oiseaux marins, selon des chercheurs

Des chercheurs canadiens, allemands et portugais se sont intéressés à deux espèces sentinelles d’oiseaux que l’on retrouve notamment le long des côtes canadiennes : le fulmar boréal et le puffin cendré.

Ces deux espèces sont inscrites depuis plusieurs années sur la liste rouge des espèces menacées  (Nouvelle fenêtre) de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Au Canada, la majorité des Fulmars boréaux se reproduisent dans une dizaine de colonies réparties dans l’est de la zone arctique. Une petite partie de la population est dispersée dans des sites de reproduction en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve et au Labrador. Photo : Mark Mallory

On a disséqué l’estomac de ces oiseaux et on a trouvé que même dans l’Arctique canadien, où il y a moins de plastique, la pollution dans le système digestif de ces oiseaux change leur microbiome , explique une des auteures de l’étude publiée dans la revue scientifique Nature Ecology and Evolution  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), Julia Baak.

On note une diminution des bonnes bactéries et une augmentation des mauvaises, liées à la résistance antibiotique, par exemple, ou encore la présence de pathogènes , ajoute la biologiste.

Ces deux espèces sont des indicateurs, ces oiseaux sont littéralement des canaris dans la mine de charbon , indique Juan José Alava, chercheur principal de l'unité de recherche sur la pollution des océans à l’Université de la Colombie-Britannique.

Ces oiseaux, [qui pêchent à la surface de l’eau], sont attirés par la forme et la couleur des plastiques et ils se retrouvent malheureusement à en consommer une grande quantité , affirme le chercheur.

Les microplastiques se retrouvent en surface des océans, mais aussi dans les profondeurs marines. Photo : Associated Press / Andrew Selsky

Impacts des microplastiques sur le corps humain

« On sait que s’il y a un changement dans le microbiome, il y aura des conséquences pour la santé. On doit donc s’intéresser à ces impacts chez les oiseaux, mais aussi chez l’homme, car on sait que les microplastiques se retrouvent aussi dans l’organisme humain. » — Une citation de Julia Baak, biologiste de la conservation à Environnement et Changement climatique Canada

C’est une des premières études qui se penche de cette façon sur l’impact de l’accumulation des microplastiques sur le microbiome intestinal d’oiseaux marins et, bien sûr, cela soulève des questions pour la santé humaine , souligne Juan José Alava.

« Ce travail de recherche montre notamment que les composés chimiques des microplastiques ont un impact sur l’organisme de ces oiseaux. » — Une citation de Juan José Alava, chercheur principal de l'unité de recherche sur la pollution des océans à l'UBC

Lui et son équipe aimeraient par ailleurs que la communauté internationale classifie plus sévèrement l’ensemble des plastiques et les mettent au rang de polluants persistants, bioaccumulables et toxiques.