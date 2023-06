Toujours pas de français disponible au Musée de l’aviation royale de l’Ouest canadien

Un peu plus d’un an après sa réouverture, le français est toujours absent au Musée de l’aviation royale de l’Ouest canadien, situé à côté de l’aéroport de Winnipeg.

Les visiteurs qui déambulent entre les divers avions exposés dans ce musée n’ont pas le choix : ils doivent forcément comprendre l’anglais pour s’imprégner de l’histoire de ces pièces de collection qui ont souvent joué un rôle clé dans le développement du Canada.

Le Musée, qui se trouvait autrefois dans un hangar, avait été fermé en 2018 en attendant la construction du nouveau bâtiment. Lorsque celui-ci a ouvert, le 21 mai 2022, l’absence de français avait été remarquée par plusieurs visiteurs qui avaient exprimé leur déception.

L’absence de la langue de Molière était d’autant plus étonnante que le gouvernement fédéral avait financé la construction du nouveau bâtiment à hauteur de 10 millions de dollars, selon les informations fournies par le Musée. La province du Manitoba avait aussi donné 10 millions de dollars.

Les visiteurs ont droit à de nombreuses histoires, mais elles sont toutes rédigées dans la langue de Shakespeare et il n'y a pas de place de libre pour ajouter des inscriptions en français. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

On a eu quelques commentaires de visiteurs déçus parce que je pense que les gens s’attendent à avoir du français, mais on n’en a pas eu tant que ça , reconnaît le vice-président marketing, communications et relations stratégiques du Musée, Brent Philips.

Une application promise, mais toujours pas prête

L’an dernier, pour répondre aux critiques, le Musée avait évoqué la création d’une application mobile multilingue pour permettre aux visiteurs de profiter de l'expérience dans la langue de leur choix. Cette solution, qui était une alternative au fait que les panneaux explicatifs des avions n’ont pas été prévus avec suffisamment d’espace pour ajouter des informations en français, n’est cependant toujours pas prête.

On espère que ce projet sera terminé d’ici la fin de l’année , assure le vice-président marketing, communications et relations stratégiques du Musée, Brent Philips.

L’application sera en mesure de traduire tout le contenu du Musée, dont les vidéos, dans cinq ou six langues, dont le français qui est notre priorité , ajoute-t-il.

Le Musée est cependant encore en train de travailler sur le financement de ce projet, dont le coût est estimé aux alentours de 250 000 $. Nous avons rassemblé environ la moitié de cette somme , précise Brent Philips.

Des programmes bientôt offerts en français pour les écoles

Néanmoins, le Musée poursuit ses efforts de francisation et a recruté, le mois dernier, une personne bilingue qui travaille à temps partiel.

Le Musée présente un patrimoine aéronautique qui va des avions de brousse, qui ont contribué à ouvrir le Nord à l'exploitation minière, aux avions militaires et commerciaux. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak / CBC

Cette employée, qui a une formation en éducation, va nous aider à traduire notre programme éducatif , explique le porte-parole du Musée. Le but est de pouvoir offrir des tournées scolaires en français aux enfants et il espère que tout sera prêt pour la rentrée scolaire en septembre prochain.