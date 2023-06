La province investit 700 000 $ pour étudier l’élargissement du boulevard Kenaston

Le coût total du projet est estimé à 550 millions de dollars. La Ville travaille sur les plans d'élargissement de Kenaston depuis plus de dix ans. Il y a environ un mois, elle a publié des plans mis à jour et mène depuis un sondage auprès du public pour recueillir des commentaires sur le projet.

La Ville désire élargir le boulevard Kenaston, entre les avenues Taylor et Ness. Celui-ci passerait donc de deux à trois voies dans chaque direction.

Les plans prévoient également la réfection et la reconfiguration des deux travées du pont St. James. La route serait aussi reconstruite afin de permettre une limite de vitesse constante de 60 km/h et l'ajout d'une infrastructure de transport actif.

Voici ce à quoi ressemblerait l'intersection du boulevard Kenaston et de l'avenue Tuxedo selon la proposition de la Ville. Photo : Ville de Winnipeg

Les plus de six kilomètres de pistes de transport actif prévus incluent une piste cyclable ainsi qu’une voie pour piétons au-dessus de la rivière.

Les arrêts de transport en commun seront aussi optimisés afin que Winnipeg Transit puisse faire circuler sur cet itinéraire de plus grands autobus et de façon plus fréquente , déclare le maire Scott Gillingham lors de l’annonce jeudi.

Selon le maire, le projet est essentiel au succès de la réserve urbaine de Naawi-Oodena et au réaménagement de l'ancienne caserne Kapyong.

« Des milliers de logements et un million de mètres carrés d'espace commercial s’ajoutent avec Naawi-Oodena. Ça va avoir un impact sur la circulation dans cette zone, c’est évident. » — Une citation de Scott Gillingham, maire de la Ville de Winnipeg

Si rien n'est fait pour augmenter la capacité [le long de Kenaston], les ingénieurs des transports de la Ville estiment que les temps de trajet seront jusqu'à 75 % plus longs au cours des deux prochaines décennies ajoute-t-il.

Selon la première ministre Heather Stefanson, les grands corridors comme la route 90, dont le boulevard Kenaston fait partie, permettent d'accéder rapidement aux secteurs d'affaires et d’activité commerciale, ce qui permet ensuite aux produits d’arriver plus rapidement sur le marché et d’alimenter la croissance économique du Manitoba.