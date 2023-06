Les forêts, dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick, sont particulièrement sèches en ce moment, et il est interdit partout de faire des feux à ciel ouvert. Des incendies font rage, notamment près de Saint Andrews.

Pour éviter de provoquer des dévastations, des entreprises forestières comme AV Group et J.D. Irving ont pris les devants, et ont décidé de réduire leurs activités en forêt.

On a fait sortir nos contracteurs de récolte de bois mardi cette semaine, mais c’est pas pour dire qu’on a arrêté les opérations complètement, juste entre les heures de midi à sept heures le soir, parce que ça, c’est le temps où il y a le plus de risques , explique Mike Légère, qui est directeur des relations gouvernementales et des communications pour AV Group.

« Aujourd’hui, c’est pire qu’hier. » — Une citation de Mike Légère, directeur des relations gouvernementales et des communications pour AV Group

Le directeur des relations gouvernementales d'AV Group, Mike Légère, dit que la compagnie a cessé le travail en forêt mardi, entre midi et 19 h, par précaution. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

Par courriel, Anne McInerney, qui est responsable des communications chez J.D. Irving, indique que JDI travaille actuellement à capacité réduite, avec nos opérations typiques sur les terres boisées fermées entre midi et dix-neuf heures .

Nous avons des opérations dans les endroits qui sont proches des villes, des maisons, des propriétés, ça ne vaut pas la peine de sortir un peu de bois pour mettre en danger la santé des personnes et les propriétés , dit Mike Légère.

Pas d’arrêt obligatoire des activités

En 2020, le ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick avait ordonné un arrêt des activités des compagnies forestières pendant près de deux semaines.

Cette fois, explique Roger Collet, agent de prévention des feux de forêt, la situation n’est pas la même.

On a fait des discussions ici, avant, pour discuter si on voulait faire quelque chose pour arrêter le travail dans le bois, mais on n'était pas vraiment au point que c’était plus dangereux, c’était totalement volontaire des compagnies , dit-il.

Aussi, en 2020, les feux de forêt sont survenus plus tard dans la saison.

Un effet limité sur l’industrie

Cet arrêt partiel du travail en forêt a un effet limité sur l'industrie, explique Mike Légère en entrevue, jeudi.

C’est sûr qu’il va y avoir un petit manque de bois, parce qu’il y a des arbres qu’on ne peut pas sortir [...] mais il n'y aura pas de grand impact au long terme.

Selon le gouvernement provincial, l'industrie forestière représente environ 1,8 milliard de dollars du produit intérieur brut annuel, et elle compte près de 10 000 emplois directs et 14 100 emplois indirects. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Aujourd’hui, les dernières données du ministère, au niveau de la condition de risque de feux de forêt, ça va d'élevé à extrême. La plus grande partie de la province est présentement dans une condition d’indice très élevé, et les zones qui sont extrêmes ont plus que doublé, comparé avec hier , dit-il.

Évidemment, si la situation devait se prolonger, les répercussions pourraient se faire sentir. Mais la pluie et les températures plus basses prévues au cours des prochains jours pourraient permettre de reprendre les activités régulières.

L’industrie évalue la situation, avec l’aide du ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick.