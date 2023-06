Le temps sec fait craindre le pire aux agriculteurs

Les agriculteurs du Bas-Saint-Laurent craignent pour leurs récoltes alors que le temps sec perdure. La région a reçu la moitié des précipitations attendues en avril et en mai.

Le météorologue pour Environnement et Changements climatiques Canada, Simon Legault, indique que le secteur de Mont-Joli n'a reçu que 35 millimètres de pluie en mai, alors que la moyenne se situe à environ 84 millimètres.

La situation était similaire en avril, alors que la région n'a reçu qu'une trentaine de millimètres et qu'une soixantaine de millimètres de pluie devraient plutôt tomber sur le Bas-Saint-Laurent pour ce mois.

Le temps chaud des derniers jours a aussi contribué à assécher les terres, selon le météorologue.

« On devrait avoir une fin de juin chaude, un mois de juillet chaud aussi. Donc, disons que les mots "chaud et sec" vont peut-être être entendus assez fréquemment cet été. » — Une citation de Simon Legault, météorologue pour Environnement et Changements climatiques Canada

Ce temps rappelle de mauvais souvenirs aux producteurs agricoles de la région qui craignent de revivre un nouvel été de sécheresse, comme cela a été le cas de 2018 à 2021.

Les agriculteurs croisaient déjà les doigts le mois dernier pour que plus de précipitations s'abattent sur le Bas-Saint-Laurent. Leur souhait ne semble malheureusement pas vouloir s'exaucer.

Le temps sec se faisait déjà sentir au début du mois de mai à la Ferme Normand Brillant et fils, à Saint-Fabien. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Réjean Brillant, de la Ferme Normand Brillant et fils à Saint-Fabien, constatait déjà le peu d'humidité dans ses champs en mai. La situation s'est empirée depuis.

Selon lui, le foin atteindra sa maturité la semaine prochaine, mais il n'a pas pris énormément de volume, étant donné le peu de pluie reçu.

« On va ramasser ce qu'il va y avoir. On espère bien sûr avoir une bonne deuxième coupe, mais je ne cacherai pas qu'on est inquiets un peu. » — Une citation de Réjean Brillant, producteur laitier, Ferme Normand Brillant et fils

Il ne pleut vraiment pas beaucoup depuis le début de l'année. On a eu un hiver avec beaucoup de neige. Ce printemps, il n'a pas beaucoup mouillé. On ne voit pas ça souvent. On a de la misère à avoir une demi-heure depuis le printemps , poursuit Réjean Brillant.

Il ajoute que le foin récolté, en plus d'être moins dense, devrait être de piètre qualité.

Le foin de moins bonne qualité contient moins de nutriments et il en faut donc une plus grande quantité pour nourrir adéquatement le bétail.

L'été dernier, moins sec que les précédents, a permis à plusieurs producteurs de faire des réserves de foin, mais ces dernières ne seront pas suffisantes pour nourrir le bétail tout l'été, indique le président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis.

« C'est sûr et certain que si Dame Nature ne nous envoie pas de pluie la semaine prochaine, bien on va vivre ce qu'on a vécu pendant quatre ans. Ce sont des années de sécheresses qui ont été catastrophiques. » — Une citation de Gilbert Marquis, président de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

Le temps sec affecte le travail des maraîchers comme Claude Fortin, à Rimouski, qui soutient passer environ deux heures par jour à arroser ses plants.

Il craint le moment où son ruisseau ne lui fournira plus assez d'eau pour irriguer son champ.

Depuis la mi-mai, on peut considérer qu'on est en sécheresse. Ça veut dire qu'il faut être prudent dans ce qu'on fait. Il faut être prudent dans ce qu'on va semer ou transplanter , explique-t-il.

« Il faut avoir suffisamment de temps et de capacités pour arroser ou irriguer. Si on sème trop de choses, bien à ce moment-là, on va juste les perdre. » — Une citation de Claude Fortin, Maraîcher des terres

En raison de la répétition des étés de sécheresse dans la région, Claude Fortin dit avoir développé certaines astuces pour tenter de s'en sortir, comme de recouvrir ses semences pour éviter qu'elles ne sèchent.

Il déplore cependant le fait que les maraîchers n'aient pas accès à l'aide de la Financière agricole en cas de mauvaise récolte, comme elle le fait notamment pour les producteurs de foin.

Le manque de pluie est visible dans les champs. Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Busque

Selon Environnement et changements climatiques Canada, ce temps sec s'est étendu à la quasi-totalité du Québec au cours du dernier mois. Ce temps est propice à la déclaration de feux de forêt. Une vingtaine d'incendies sont présentement actifs sur le territoire québécois.