L’ACF célèbre le Mois de la Fierté avec une série d’événements en Saskatchewan

Tout au long du mois de juin, des activités seront organisées dans les villes de Regina, de Saskatoon et de Prince Albert.

Un mois de juin riche en évènements avec notamment la présence d'En toute fierté aux défilés de la Fierté des villes de Prince Albert, Regina et Saskatoon , écrivent les organisateurs dans un communiqué.

La programmation débute le 3 juin avec un kiosque d'information prévu à 9 h au Queer Market de Regina. Le même jour, les organisateurs participeront pour la première fois au défilé de la Fierté de la ville de Prince Albert, dès 10 h 30.

Le responsable du projet En toute fierté, Denis Rouleau, met en évidence l'objectif du projet qui consiste à apporter un soutien spécifique aux francophones appartenant à la communauté LGBTQ+ en Saskatchewan.

Le projet En tout fierté vise à informer et à sensibiliser la population en général sur les enjeux que vive la communauté LGBTQ+ , affirme-t-il. On veut ouvrir des espaces sécurisés pour que les gens de la communauté LGBTQ+ se sentent les bienvenus de participer, de s'affirmer et de vivre pleinement leur vie .

« La participation de l’ ACF aux activités du Mois de la Fierté démontre le désir de la communauté francophone d'être inclusive. Ça démontre aussi notre appui face à la communauté LGBTQ+ pour que ses membres se sentent les bienvenus et accueillis au sein de la communauté fransaskoise. » — Une citation de Denis Rouleau, responsable du projet En toute fierté

Denis Rouleau annonce que l'événement de cette année sera marqué par la tenue d'un spectacle Drag Franco, prévu initialement à Saskatoon le 16 juin, suivi de la capitale provinciale le 30 juin.

Le drapeau fransaskois avec les couleurs de la communauté LGBTQ+. Photo : Assemblée Communautaire Fransaskoise

Aussi, en collaboration avec le Festival de films francophones de la Ville des Ponts, Cinergie, une projection du film Le lycéen aura lieu le 22 juin à 19 h au théâtre du Musée Remai Modern. Cette séance sera suivie d'un panel de discussion.