Passion politique, la nouvelle émission de Marie-Louise Arsenault

Radio-Canada a dévoilé jeudi sa programmation estivale pour les chaînes ICI Première et ICI Musique. Plusieurs nouveautés feront leur entrée en ondes, dont Le 5 à 7 carré, avec Bruno Blanchet, et Passion politique, émission dans laquelle Marie-Louise Arsenault s’entretiendra avec d’ex-personnalités politiques.

Les nouveautés sur ICI Première

Dès le 8 juillet, l'intervieweuse chevronnée s’installera dans le créneau du samedi à 13 h pour une série d’entretiens qui permettra de cerner les enjeux, les hauts et les bas du métier parfois incompris de politicien et politicienne.

Elle s’intéressera notamment aux parcours de Gaétan Barrette, de Louise Beaudoin, de Gilles Duceppe, mais aussi de figures de l’international comme Dominique de Villepin, premier ministre de France de 2005 à 2007, ou Christiane Taubira, ministre française de la Justice de 2012 à 2016 sous François Hollande.

La virée québécoise de Bruno Blanchet

Les samedis de 17 h à 19 h, dès le 24 juin, le globe-trotter et humoriste Bruno Blanchet sera à la barre d’une sorte de Petite séduction radiophonique, nous faisant découvrir, dans Le 5 à 7 carré, le territoire québécois au gré de ses escapades dans différentes villes de la province.

Il avait testé la recette le 31 décembre dernier, à l’occasion d’une veillée du Nouvel An festive à Saint-Jean-de-Matha.

Son arrivée dans un nouveau lieu sera chaque fois l’occasion d’inviter la population à un 5 à 7 festif et musical, qui met en lumière les personnages, les artistes, l’histoire et les traditions de ce coin de pays.

Bruno Blanchet Photo : Must Media

Deux nouveaux rendez-vous dominicaux

Le dimanche à 10 h, dès le 25 juin, place à une nouvelle émission animée par les journalistes Étienne Leblanc et Sophie Langlois. Dans L’édition du dimanche, le duo abordera les grands enjeux nationaux et internationaux qui façonnent le monde d’aujourd’hui, en s'appuyant sur des entrevues et des reportages réalisés par des journalistes de Radio-Canada.

Autre nouveauté à signaler, Le champ des possibles, les dimanches à 15 h. Animée par Philippe Desrosiers, cette émission aura pour thème la nourriture, mais dans son aspect global. Comment la façon dont on cultive, transforme, distribue et consomme de la nourriture façonne-t-elle notre monde? Qu’est-ce qui se retrouvera dans nos assiettes dans les années à venir?

Il tentera de répondre à ces questions avec des chroniqueurs et chroniqueuses, des spécialistes et des gens du domaine de l’alimentation.

Les nouveautés sur ICI Musique

Plusieurs nouveautés feront aussi leur apparition sur les ondes d’ICI Musique, à commencer par la nouvelle émission de Claudine Prévost, qui anime présentement En orbite, le samedi de 14 h à 16 h.

Dans Prochaine sortie, l’animatrice proposera une virée à la découverte de lieux où la musique prend tout son sens. Une rue, un hôtel, un quartier, une ville, un studio ou même un toit… un voyage au cœur d'espaces géographiques qui suscitent une expérience musicale éclatée , résume-t-on dans un communiqué. L’émission sera diffusée le samedi à 14 h et entrera en ondes le 24 juin.

Claudine Prévost Photo : Kelly Jacob

Du lundi au vendredi à 15 h, à partir du 19 juin, le documentariste, réalisateur et chroniqueur Raed Hammoud s’emparera des ondes pour un rendez-vous festif mêlant afropop, R&B, soul, funk, reggae, dancehall et disco, avec une attention toute particulière portée au rap et au hip-hop. L’émission s'intitule Le monde ou rien.

Sarahmée prend la place de Philippe Fehmiu pour un mois

Du 17 juillet au 11 août, la chanteuse et rappeuse Sarahmée empruntera le créneau horaire de Vi@ Fehmiu avec Horizons Sarahmée, émission diffusée du lundi au vendredi à 12 h. Le public pourra découvrir l’artiste à travers ses goûts musicaux, qui font une belle place aux sonorités mondiales, à la pop, au rap et à l’électro, toujours avec cette idée de mettre les femmes en haut de l’affiche.

La chanteuse, rappeuse et animatrice Sarahmée Photo : ICI ARTV - Du réconfort pour emporter

Dès le 25 juin, le chroniqueur Félix B. Desfossés proposera un nouveau rendez-vous, le dimanche à 14 h, En boucle, dont le titre fait référence à la technique de looping utilisée en échantillonnage et qui consiste à faire passer en boucle un même segment musical.

En bref, il mettra en lumière le travail des producteurs de rythmes (beatmakers), creusant bien sûr dans le hip-hop, mais aussi dans d’autres styles utilisant l'échantillonnage.

Finalement, le samedi à 21 h, dès le 24 juin, l'habituée des ondes Monique Giroux proposera Des années enchantées, qui transportera le public au cœur d’une année choisie, plongeant dans la nostalgie avec les chansons francophones qui ont marqué cette époque.