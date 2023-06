Un projet de 800 logements soulève des questions à Fleurimont

Des Sherbrookois ont exprimé certaines inquiétudes lors d’une rencontre citoyenne organisée mercredi soir par le Groupe Custeau dans le cadre du projet Masson, qui a pour but de construire 800 logements dans l'est de Sherbrooke. La conseillère municipale du district de Desranleau et présidente du comité consultatif d’urbanisme, Danielle Berthold, était au micro de Par ici l'info pour discuter de cette soirée.