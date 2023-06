Bleu comme le ciel de la Gaspésie

La Journée de la Gaspésie, the Gaspesian Day ou bien Gespe’gewa’gi Na’gweg est une fête qui rassemble toutes les communautés francophone, anglophone et mi'gmaw de la péninsule.

C’est aussi une fête pour les nouveaux arrivants. Flavie Djatsa-Dongno et Delphin Shindano, arrivés en Gaspésie il y a maintenant 14 ans, en ont profité pour témoigner aussi de leur attachement envers la Gaspésie.

Flavie Djatsa-Dongno raconte avoir découvert dans la région, un mode de vie simple, mais plein de sérénité. On fait un avec la nature. Ce sont des vacances à l’année. Si les gens aiment le mode de vie calme et veulent se reconnecter avec la nature, il n’y a pas de meilleur endroit.

Parents du premier bébé né cette année en Gaspésie, ils apprécient aussi l’environnement social et la proximité avec le voisinage. Quand le bébé est né, tout le monde est venu le voir. Ça nous rappelle notre Afrique. Je ne pense pas qu’on aurait eu ça en ville.

C’est devenu une tradition de porter quelque chose de bleu à l’occasion de cette journée et de participer à une grande vague virtuelle en partageant ses photos, habillé en bleu, sur les médias sociaux.

L'équipe de Radio-Canada Gaspésie-Les Îles a aussi souligné la journée de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Robert Mercier

Différentes activités sont organisées un peu partout sur le territoire et coordonnées par Vivre en Gaspésie, l’organisme responsable de la stratégie régionale de croissance démographique et d’occupation du territoire.

La députée de Bonaventure, Catherine Blouin, et le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, n’étaient pas en reste.

Les préfets de la Haute-Gaspésie, de Bonaventure et de Rocher-Percé ont été invités à se rendre à l’Assemblée nationale pour partager des produits du territoire avec les députés. C’est une initiative du chef Yannick Ouellet qui a cheminé jusqu’au député Stéphane Sainte-Croix, qui l’a soutenue , indique le préfet de la Haute-Gaspésie.

Le préfet souligne que c’est une occasion d’établir des liens avec les élus, mais aussi avec leurs équipes. On ne vient jamais trop souvent à Québec, là où se passent les décisions , lance M. Bernatchez.

Les deux députés ont aussi invité leurs collègues députés à porter du bleu.

La journée de la Gaspésie a aussi été soulignée tôt ce matin à l’Assemblée nationale lors de la conférence de presse du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, en compagnie de l’ancienne députée de Gaspé, Méganne Perry-Melançon.

C'est une journée spéciale pour moi et pour de nombreux Gaspésiens. On porte fièrement le bleu et on participe à toutes sortes d'initiatives. On profite des produits locaux, de la musique gaspésienne et de toutes sortes, de tout ce qu'on a de plus... de notre plus grande fierté dans la Gaspésie , a déclaré l'ex-députée à la tribune de presse.

Et en fin de journée, des cinq à sept sont organisés partout, dans chacune des MRC.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois