Une chapelle ardente pour Michel Côté, mais pas de funérailles nationales

Le public pourra rendre un dernier hommage au grand comédien Michel Côté, décédé plus tôt cette semaine, le 8 juin au Monument-National, où sa famille tiendra une chapelle ardente en son honneur. Par ailleurs, le gouvernement a convenu de ne pas tenir de funérailles nationales pour l'acteur.

Les personnes souhaitant dire un dernier au revoir à l'acteur sont attendues de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h.

Le décès du légendaire acteur, qui a succombé à une maladie de la moelle osseuse lundi à l'âge de 72 ans, laisse un grand vide dans le paysage télévisuel et cinématographique québécois. Une pluie d'hommages a déferlé dans les heures et les jours qui ont suivi sa mort, tant de la part du milieu artistique que de celle de la classe politique et du public.

Pas de funérailles nationales, mais le drapeau du Québec en berne

Jeudi après-midi, le gouvernement de François Legault a rejeté l'idée d'organiser des funérailles nationales pour Michel Côté. Après des vérifications auprès des équipes du protocole au gouvernement du Québec, il a été convenu de ne pas tenir des funérailles nationales pour Michel Côté. M. Legault tient toutefois à lui rendre hommage, sa contribution à la culture québécoise est trop immense, a affirmé le cabinet du premier ministre dans une déclaration.