Ateliers du Ruisseau : le conseil municipal de Gatineau devrait voter bientôt

On a l’ambition de traiter ça avant qu’on parte en vacances en juillet , a lancé la mairesse de Gatineau, France Bélisle, en mêlée de presse, mercredi.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, jeudi, la conseillère municipale du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron, également présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, a salué le travail de la coopérative Les Ateliers du Ruisseau.

Leur montage financier est terminé. Ils ont vraiment bien fait les choses , a-t-elle jugé.

Le président de la coopérative Les Ateliers du Ruisseau, Benjamin Rodger, explique qu’une aide financière de 21,5 millions de dollars est demandée à la Municipalité, à laquelle s’ajoutent d’autres frais, dont la cession d’un terrain appartenant à la Ville et les raccordements aux égouts, notamment.

En termes de construction, on demande 21,5 millions de dollars [à la Ville], mais en termes d'investissement total, y compris en termes de dons de terrain, ça frôle les 35 millions de dollars , a détaillé M. Rodger.

« Je pense que ce serait extrêmement positif de faire une annonce d’un projet culturel qui est capable de générer davantage de circulation et de trafic dans le centre-ville. J’y crois vraiment beaucoup. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Les élus de Gatineau devraient se prononcer sur cette demande d’aide très prochainement. La mairesse France Bélisle n’a pas caché son appui au projet, qu’elle qualifie de modèle.

C’est un projet dans lequel on a un groupe promoteur culturel qui s’engage financièrement. On a aussi de l’intérêt des autres paliers de gouvernement. Il y a la Ville, aussi, - si l’ensemble des membres du conseil l’acceptent - qui va fournir une contribution. Et c’est en plein ce genre de modèle de partenariat qu’on veut faire. Je le dis et je le répète, on ne fera pas des infrastructures seuls, à Gatineau.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Georges-Étienne Nadon

Le feu vert de la Municipalité est essentiel pour faire avancer ce dossier auprès des autres niveaux de gouvernement, a précisé M. Rodger. Quelque 20 millions de dollars seront ensuite espérés de la part du gouvernement du Québec, et six autres millions demandés au niveau fédéral.

Le président de la coopérative Les Ateliers du Ruisseau demeure optimiste.

En toute sincérité, je ne pense pas qu'on puisse s'opposer à son adoption puisque ce n’est pas un projet qui vient d'apparaître comme ça. On travaille sur ce projet depuis cinq ans maintenant et c'est un projet qui est très recherché. On a une étude de marché qu'on a fait faire, qui nous montre qu'il y a un réel besoin de la part des artistes à Gatineau.

Des ateliers permanents pour remplacer des ateliers temporaires

Le projet prévoit la construction d’un édifice, à l’angle des rues Morin et Papineau, comprenant 45 ateliers d’artistes.

C'est un projet qui va à la fois inclure la galerie Montcalm, qui est présentement à la Maison du citoyen et dont la superficie va donc augmenter, et aussi la collection d'œuvres d'art de la Ville de Gatineau. [...] Il y aurait des espaces pour la médiation culturelle et on réfléchit aussi à un espace d'exposition, de vente et de diffusion pour les artistes qui sont membres de la coopérative , a précisé M. Rodger.

Le président de la coopérative Les Ateliers du Ruisseau, Benjamin Rodger (Photo d'archives) Photo : Hugo Bélanger

Si tout se passe bien, l’édifice pourrait ouvrir ses portes au plus tard en 2028, espère-t-il. En attendant, les ateliers temporaires de la rue Eddy vont poursuivre leur mission.

On a plusieurs personnes qui sont sur la liste d'attente. On a aussi plusieurs jeunes artistes qui nous ont contactés, donc on continue à trouver des espaces de création pour les artistes de Gatineau et de l'Outaouais en attendant la construction du bâtiment au coin de la rue Morin et Papineau , a expliqué le président de la coopérative.

Un investissement nécessaire, selon Mme Miron

Les sommes annoncées pourraient faire sourciller plusieurs résidents, reconnaît Mme Miron. Mais elle en a défendu la pertinence.

C’est sûr que c'est une somme considérable. Ceci dit, au comité plénier, pas plus tard que cette semaine, on apprenait qu’on a tellement une bonne gestion à la Ville qu'on a réussi à dégager des surplus d'à peu près 23 millions de dollars. Donc je pense que ce n'est pas une somme trop exagérée que les ateliers nous demandent, c'est tout à fait normal qu'on investisse dans ce genre de projet.

La conseillère municipale et présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau, Isabelle N. Miron (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

À ceux qui craignent que de telles dépenses puissent nuire à la capacité de la Ville d’investir dans d’autres domaines prioritaires comme l’état des routes, elle tient à relativiser.

Je voulais juste répondre aux gens qui pensent que ça va nous empêcher de continuer à paver les rues : c'est 10 fois plus qu'on met dans la réfection des rues en ce moment. Donc je pense qu'on est capables de marcher et de mâcher de la gomme en même temps.

Un projet pour revitaliser le centre-ville

Selon l’élue du district de l'Orée-du-Parc, un tel projet est essentiel pour revitaliser le centre-ville de Gatineau.

Tout le monde est d'accord que c'est ce que ça nous prend à Gatineau. [...] Des endroits comme ça, où les artistes vont non seulement pouvoir produire leurs œuvres, mais qu'on va pouvoir visiter une fois de temps en temps, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de prix!

« Ça créerait un véritable pôle culturel dans le centre-ville de Gatineau, un peu comme le quartier des spectacles à Montréal, on aurait vraiment un pôle culturel pour la ville de Gatineau. » — Une citation de Benjamin Rodger, président de la Coopérative des Ateliers du Ruisseau

L’élue municipale salue la mobilisation des artistes qui avaient déjà porté le projet de la coopérative d'habitation Les Artistes du Ruisseau, construite en 2018, pour héberger les artistes.

L'étape suivante, c'était un endroit où les artistes pouvaient travailler, parce que c'est un des enjeux. C’est d’ailleurs une des priorités de la Commission des arts que je préside de trouver des façons pour que les artistes puissent rester dans notre région. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'artistes dans différentes disciplines qui s'exilent pour aller travailler à Montréal ou du côté de l'Ontario.

M. Rodger cite d’autres exemples de quartiers qui ont été revitalisés grâce à l’installation d’atelier d’artistes, comme à Montréal et à New York, par exemple.

Là où notre projet des ateliers d'artistes est différent [c’est que] si jamais il y a revitalisation, habituellement ce qui se passe, c'est qu’avec la revitalisation, les loyers deviennent trop chers pour les artistes qui ne peuvent plus se louer des ateliers dans ces quartiers. Mais si on est propriétaires de ces lieux, on garde le contrôle sur les loyers. De cette manière-là, les artistes ne seraient pas expulsés.

Avec les informations d’Aïda Semlali