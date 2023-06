Les pharmaciens de la C.-B. peuvent traiter certains maux et prescrire des contraceptifs

Ces nouvelles responsabilités, en vigueur le 1er juin, font suite aux changements d'octobre dernier qui leur avaient permis d'administrer plus de vaccins et de renouveler des ordonnances pour une période allant jusqu'à deux ans, sans que le patient soit contraint de passer chez le médecin.

Selon le ministre de la Santé de la province, Adrian Dix, ces nouveaux services permettront aux patients d'obtenir plus facilement et plus rapidement des médicaments et soulageront les infirmières et les médecins, qui pourront se concentrer sur les personnes ayant des besoins plus complexes.

Le ministre a précisé que la province lancera le 29 juin un site web permettant aux Britanno-Colombiens de prendre rendez-vous avec des pharmaciens, à l'instar du système utilisé pour se faire vacciner.

Alléger la pression

Hitesh Patel, pharmacien et propriétaire de trois pharmacies Shoppers Drug Mart, à Vancouver, explique que des personnes viennent souvent le voir pour des problèmes mineurs, soit parce qu'elles n'ont pas de médecin de famille, soit parce qu'elles craignent d'avoir à attendre un rendez-vous pour en consulter un.

Selon lui, les changements apportés ne résoudront pas tous les problèmes liés aux soins de santé. Il espère qu'ils contribueront à tout le moins à alléger la pression sur le système de soins de santé et dans l'esprit des patients, en leur offrant plusieurs points de contact pour parler de leur santé.

Le président de l’Association des pharmaciens de la Colombie-Britannique, Chris Chiew, estime de son côté que les pharmaciens figurent parmi les prestataires de soins de santé les plus accessibles, car des pharmacies se trouvent dans toutes les communautés et sont ouvertes après les heures de travail, les week-ends et même les jours fériés.

Selon le Collège des pharmaciens de la province, 75 % des pharmaciens admissibles ont suivi la formation requise pour pouvoir diagnostiquer et prescrire les médicaments et les contraceptifs visés.

Le gouvernement estime que plus de 750 000 Britanno-Colombiens utiliseront ces nouveaux services au cours de la première année.

D'après les informations de La Presse canadienne