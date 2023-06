Catherine Tait aura un nouveau mandat écourté à la direction de CBC/Radio-Canada

La présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, se verra confier un second mandat écourté de 18 mois au gouvernail du diffuseur public.

Radio-Canada a confirmé l'information d'abord rapportée par Le Devoir. Selon une source gouvernementale, ce renouvellement vise à permettre à Mme Tait de terminer le travail qu'elle a commencé. Un processus de sélection sera lancé pour choisir la personne qui va lui succéder.

La grande patronne de CBC/Radio-Canada demeurera donc à la tête du diffuseur public jusqu’en janvier 2025. Elle avait été nommée en 2018 par le gouvernement libéral de Justin Trudeau, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste.

À son entrée en fonction, Mme Tait avait qualifié son nouveau rôle d' emploi de rêve . Elle a fait du numérique, de la jeunesse, des régions, de l'inclusion et du rayonnement des contenus canadiens à l'international ses priorités.

Avant d'être à la tête de CBC/Radio-Canada, Mme Tait dirigeait la société de production indépendante Duopoly à New York. Elle a travaillé dans le milieu de la télévision et du cinéma pendant plus de 25 ans.