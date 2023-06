Des travaux nécessaires au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Les parements de brique doivent être restaurés pour éviter une dégradation. Ce problème s'ajoute à une liste qui s'allonge et le sanctuaire aura besoin de restauration dans les prochaines années, prévient le père Rémi Lepage, directeur du lieu de culte. Des fissures décelées dans le parement extérieur ont déplacé des briques en raison du gel.

Des barrières ont été installées aux abords du sanctuaire afin de protéger les visiteurs. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Dans les prochaines semaines, un deuxième rapport sera commandé afin de vérifier l'état des autres monuments et bâtisses sur les terrains du sanctuaire. Le père Lepage souhaite avoir une vue d'ensemble afin d'évaluer les coûts totaux. On va faire un carnet de santé pour en avoir le cœur net sur l'état de la situation. On sait déjà que le petit sanctuaire a besoin de restauration.

En plus de ces travaux dont le montant total n'est pas déterminé, le sanctuaire doit réduire l'ampleur de son projet d'agrandissement en raison de l'explosion des coûts. Le coût initial de 44 millions de dollars serait largement dépassé. On le réalisera dorénavant par phase, la première sera la construction du pavillon d'accueil. Or, de l'argent devra être réservé pour la restauration.

« Avec ce qui se passe actuellement, le développement et la restauration de la basilique doivent être conjugués. » — Une citation de Père Rémi Lepage

Il rappelle que l'enjeu numéro un sera de trouver suffisamment de financement.