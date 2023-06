Le Groupe Huot se départit d’un complexe résidentiel

Depuis le 25 mai, le groupe Cogir est le nouveau gestionnaire du vaste complexe de condos locatifs qui comprend plusieurs centaines de logements. Les résidents ont été informés de ces changements mercredi par le biais d’avis affichés dans les immeubles. L'identité du nouveau propriétaire de l'immeuble n'est pas encore connue.

Les services de Cogir ont en effet été retenus à titre d’équipe de gestion de votre immeuble, à la suite du rachat de la part de Société immobilière Huot par les partenaires investisseurs , est-il indiqué.

Le nouveau gestionnaire précise d’ailleurs avoir embauché tous les membres de l’équipe de L’Aventura qui travaillaient auparavant pour la Société immobilière Huot. Cogir assure également vouloir faire une transition harmonieuse, sans impact pour les locataires.

Les premières phases du complexe L'Aventura ont été construites en 2016. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Construit en 2016, L’Aventura est l’un des 10 complexes résidentiels de la Société immobilière Huot. Selon le site web de l’entreprise, on s’y sent comme dans un tout inclus où on mise sur l'aspect luxueux des services. L’endroit est équipé de piscines, d’un salon de beauté, d’une salle d'entraînement, d’un espace de toilettage pour animaux de compagnie.

Transaction en cours

Le Groupe Huot confirme que Cogir est le nouveau gestionnaire de L’Aventura, mais affirme être toujours propriétaire du complexe.

C’est en processus de vente, mais la transaction n’est pas terminée , précise Florence Brouillard, chargée des communications pour le Groupe Huot.

D’ailleurs, d’autres ventes seraient en cours.

À ce jour, on ne peut s’avancer sur des noms et des acquéreurs, car [...] tant qu’une transaction n’est pas signée, elle n’est pas valide , ajoute Florence Brouillard.

Le Groupe Immostar, qui possède plusieurs immeubles multirésidentiels dans la région de Québec, n'a pas souhaité indiquer s'il est en discussions avec le Groupe Huot pour racheter certains de ses actifs.

Pour le moment, Immostar ne fera aucun commentaire quant à cette situation. Dès que les choses seront claires, nous vous reviendrons , mentionne Nathalie Vallée, chargée des communications pour l'entreprise.

Le Groupe Huot éprouve de graves difficultés financières depuis des mois. Sa filiale Transrapide s’est récemment placée à l’abri de ses créanciers. Quelques jours plus tard, Stéphan Huot a démissionné de tous ses postes au sein de la filiale.

Le restaurant-bar Le Commandant et l'entreprise Go Hélico, situés dans le Complexe capitale hélicoptère, ont également fermé leurs portes.