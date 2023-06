Le ballet des navettes commence pour accéder au lac Moraine

Des navettes publiques et privées ont été mises en place, et les places sont très convoitées.

Pour les autocars mis en place par Parcs Canada, 40 % des places ont été offertes à la réservation en avril. Selon le responsable de l’expérience des visiteurs pour la région Lake Louise-Yoho-Kootenay, Jed Cochrane, la plupart de ces billets ont déjà été réservés pour juin, juillet et août. Les fins de semaine des autres mois se remplissent rapidement.

Le reste des billets sera offert à 8 h, heure locale, deux jours avant la date de départ sur le site de réservation en ligne de Parcs Canada  (Nouvelle fenêtre) . Jed Cochrane s’attend à ce que toutes ces places trouvent preneurs chaque jour.

Pourquoi ce changement?

Cela a été une décision difficile, mais nous avons fait face à une pression croissante aux deux lacs [NDLR : Louise et Moraine] et au lac Moraine en particulier , explique Jed Cochrane.

L’été dernier, environ 5000 voitures ont dû faire demi-tour chaque jour parce que le stationnement était plein, nuit et jour. Des employés étaient en poste 24 heures sur 24 pour réguler la circulation.

La route traverse également un important corridor faunique.

Comment réserver la navette de Parcs Canada?

Les billets pour les navettes peuvent être réservés sur le même site Internet pour les emplacements de campings et d’hébergement de Parcs Canada  (Nouvelle fenêtre) . Les billets sont sous l’onglet utilisation diurne .

Une fois leur billet réservé, les visiteurs peuvent se garer gratuitement au parcobus à la station de ski Lake Louise. La première navette part à 6 h 30, et la dernière quitte le lac Moraine à 19 h 30, du 1er juin au 9 octobre.

Le billet est gratuit pour les moins de 17 ans, et de 8 $, pour un adulte avec des frais de réservation de 3 $. Les animaux domestiques sont acceptés dans une cage qui doit tenir sur les genoux de leur propriétaire.

Le lac Moraine est aussi populaire à l'automne quand les mélèzes changent de couleur. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Y a-t-il d’autres options?

Des transporteurs privés ont aussi accès au lac Moraine, notamment pour ceux qui veulent le voir au lever ou au coucher du soleil. Selon Jed Cochrane, au moins 80 entreprises ont fait une demande d’accès commercial. Certaines offrent seulement le service de transport, et d’autres proposent des visites guidées.

En septembre, le transporteur public de la vallée Bow, Roam  (Nouvelle fenêtre) , offre aussi une navette directe depuis Banff. Le reste de l’été, la liaison s’arrête au lac Louise, mais les détenteurs d’un billet Super Pass ont accès à la navette de Parcs Canada entre les deux lacs. Le Super Pass coûte cependant 25 $ par adulte, et 12,50 $ pour les enfants de 13 à 18 ans et les personnes de plus de 65 ans.

Les plus courageux peuvent également se rendre à pied ou à vélo jusqu’au Lac Moraine en se garant au village Lake Louise. Le chemin fait cependant 12 km et est en montée tout le long. Parcs Canada rappelle aussi que le stationnement est limité à Lake Louise.

Avec les informations de l'émission Calgary Eye Opener