Le festival Ripon Trad étoffe sa programmation

Le Diable à Cinq, le trio Frères et Frack et le groupe Galant, tu perds ton temps! figurent parmi les artistes présents au festival Ripon Trad. Prévue du 14 au 17 septembre, la prochaine édition renouvelle l’offre d’une troisième soirée et ambitionne de rassembler 5000 festivaliers, soit 1000 de plus que l’an dernier.

Pour célébrer la musique traditionnelle québécoise, les festivités commenceront un jeudi soir par une soirée entièrement féminine, avec la présence des groupes Les Bobettes, Lilas l'bon temps et Les Dames d'abord.

On trouvait ça intéressant d’offrir une soirée de plus aux festivaliers. Ça a été apprécié l’an passé et ça permet à l’équipe d’être fin prête pour la grosse veillée du vendredi , déclare par voie de communiqué le directeur général de l'événement Éloi Gagnon-Sabourin.

Sous le grand chapiteau, le groupe Galant, tu perds ton temps! Photo : Avec la gracieuseté du festival Ripon Trad

Les jours suivants, le festival offrira également du théâtre de rue proposé par l’Espace Forain et SOLO, le spectacle conjoint des groupes Le Vent du Nord et De Temps Antan. La programmation musicale rejoindra par ailleurs plusieurs lieux du village, dont la Place Ferme Moreau, le Café des orties, l’église et plusieurs maisons qui accueilleront des concerts acoustiques.

Pour la première fois, l’identité visuelle du festival a été confiée à l'illustrateur et bédéiste Christian Quesnel. Une initiative que l’événement compte bien réitérer pour les prochaines éditions en faisant appel à des artistes de la région.

L’illustrateur et bédéiste Christian Quesnel signe l’identité visuelle de la prochaine édition du festival Ripon Trad. Photo : Christian Quesnel

Ripon Trad proposera dès le soir du 22 juin un avant-goût de sa prochaine édition, avec une soirée de danse traditionnelle gratuite offerte à Ripon, de 17 h à 21 h.