Plus de 1 200 élèves francophones fêtent déjà la Saint-Jean-Baptiste à Sudbury

Pour l’occasion, les jeunes ont vibrés au son de la musique des artistes vedettes LeFLOFRANCO et DJ Skorpyon.

Les élèves participants proviennent d’une vingtaine d’écoles du Grand Sudbury, de Sudbury Est et d’Espanola.

Ce spectacle scolaire est présenté conjointement par le Conseil scolaire catholique Nouvelon et le Conseil scolaire du Grand Nord.

Pour Rodney Meilleur, animateur en construction identitaire pour le Conseil scolaire catholique Nouvelon, les conseils scolaires doivent se mettre ensemble afin de perpétuer la Saint-Jean pour permettre aux élèves de continuer d’avoir le goût de parler en français.

« On a une francophonie et on doit se battre pour elle, car nous sommes en milieu minoritaire. »