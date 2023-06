Sondage Numéris : ICI Première de nouveau la plus écoutée à Québec

La chaîne ICI Première demeure la plus écoutée dans le marché de Québec, fédérant 206 900 auditeurs par semaine – un sommet dans son histoire – et s’accaparant 21,5 parts de marché, selon le plus récent sondage Numéris.

Les émissions phare de l’antenne, Première heure et C’est encore mieux l’après-midi, dominent également dans leurs cases horaires respectives. La matinale animée par Alex Boissonneault compte 135 400 auditeurs, soit 37 200 de plus que sa plus proche rivale du FM 93, Dupont le matin (98 200), alors que l’émission du retour pilotée par Guillaume Dumas attire 106 200 auditeurs, soit 25 100 de plus que son vis-à-vis du FM 93, Bouchard en parle (81 100).

Globalement, le FM 93 (153 100, en baisse de 5 %), WKND 91,9 (109 200, en baisse de 3 %) et CHOI Radio X (107 400, en baisse de 5 %), se retrouvent tous en perte de vitesse par rapport à pareille date l’an dernier.

Heures d'écoute en baisse à Québec

De façon générale, le volume d’heures d’écoute hebdomadaire a subi une baisse importante de 5 % dans le marché de Québec. La durée d’écoute par auditeur, elle, a diminué de 0,7 heure. Dans les circonstances, la radio parlée reste celle qui tire le mieux son épingle du jeu, alors que CHOI RADIO X (14,8 %), le FM 93 (11,1 %) et ICI Première (10,3 %) retiennent les auditeurs le plus longtemps.

En termes de parts de marché, ICI Première (21,5 %) se maintient en première position à Québec chez les 12 ans et plus, suivie du FM 93 (17,1 %), de CHOI Radio X (16,1 %) et de WKND 91,9 (10,1 %). Cette dernière chaîne est celle qui présente la plus importante progression avec une augmentation de 2,6 % depuis un an.

Après six ans comme courriériste parlementaire, le journaliste Alex Boissonneault prenait la relève au micro de «Première heure» le 15 août 2002. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Le matin de 6 h à 9 h, Première heure poursuit, 10 mois après l’arrivée de son nouvel animateur Alex Boissonneault, sa domination dans sa case horaire avec 25,4 parts de marché, et ce, pour une 13e publication consécutive. Non loin derrière, le FM 93 (22,2 %) gagne toutefois du terrain avec un gain de 2,8 % de parts de marché, suivi de CHOI Radio X (19,1 %) et de WKND 91,9 (12,2 %).

En après-midi de 15 h à 18 h, la chaude lutte entre C’est encore mieux l’après-midi (17,5 %) et Bouchard en parle (17,7 %) s’est traduite par une infime avance de 0,2 part de marché en faveur de cette dernière émission. Il s’agit d’une hausse 1,4 part pour le FM 93 depuis l’an dernier. En troisième position, le retour de CHOI Radio X (12,8 %) accuse une baisse de 3 parts, alors que WKND 91,9 (12,3 %) effectue une remontée de 2,9 parts.