La directrice générale par intérim du MBAC, Angela Cassie, quittera ses fonctions

Un an après sa nomination à titre de directrice générale par intérim du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), Angela Cassie s’apprête à quitter ses fonctions.

Radio-Canada a appris le départ de Mme Cassie d’ici deux semaines. La nouvelle a ensuite été confirmée par le musée, par courriel.

Mme Cassie est entrée en fonction comme directrice générale par intérim le 10 juillet 2022. Elle prenait ainsi le relais de Sasha Suda qui avait décidé de quitter la tête du MBAC pour aller diriger le Philadelphia Museum of Arts.

En avril dernier, la présidente du conseil d’administration de l’institution, Françoise Lyon, avait indiqué que la nomination de la personne qui prendra la direction générale se ferait fin mai, début juin .

Il ne s’agira donc pas de Mme Cassie, même si pour l’heure, il n’est pas possible de savoir si cette dernière a soumis sa candidature et n’a pas été embauchée ou si elle a tout simplement décidé de ne pas postuler.

Un mandat mouvementé

Au moment de sa nomination comme directrice générale par intérim, Mme Cassie se réjouissait à l’idée de renforcer les progrès que nous avons faits et d’évoluer vers un avenir où l’art a le pouvoir de construire des ponts, d’approfondir les liens et de faire avancer une société plus équitable .

Son passage au MBAC n’aura toutefois pas été de tout repos.

Cheville ouvrière du premier plan stratégique du MBAC , intitulé Transformer ensemble, elle et le conseil d’administration ont dû faire face à plusieurs critiques après le licenciement de quatre employés d’importance, le 17 novembre 2022, incluant celles de l’ancien directeur général de l’institution, Marc Mayer.

Dans un premier temps, Mme Cassie a été engagée, en janvier 2021, pour occuper le poste de vice-présidente à la transformation stratégique et à l’inclusion.

Parfaitement bilingue, elle a occupé, auparavant, sur une période de 10 ans des fonctions de plus en plus importantes au Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) à Winnipeg, où elle était vice-présidente principale, Programmes, expositions et affaires publiques lors de son départ en 2019.

Avec les informations de Kevin Sweet