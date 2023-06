Une cinquantaine de chantiers majeurs dans le Grand Montréal cet été

Bien que la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, assure qu’elle travaille à améliorer la coordination des chantiers en multipliant notamment les rencontres entre le MTQ , la Ville de Montréal et les autres donneurs d’ouvrage – une habitude apparemment négligée ces dernières années – la ministre reconnaît qu’il y a actuellement un important défi de mobilité dans la région de Montréal.

On a des infrastructures qui sont vieillissantes, qui ont toutes été construites à peu près en même temps, nos grandes autoroutes, nos grandes structures […] On pense au tunnel Hippolyte- La Fontaine, au pont de l’Île-aux-Tourtes, au pont Honoré-Mercier […] le tunnel Viger–Ville-Marie qui justement est l’un des chantiers majeurs qu’on aura cet été et qu’on aura pour plusieurs années, d’ailleurs aussi , a détaillé Geneviève Guilbault.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a reconnu qu'un important défi de mobilité est à relever dans la grande région de Montréal. Photo : Radio-Canada

« En 2023, ces structures et ces autoroutes-là arrivent à une étape de vie où on n’a pas le choix de faire de l’entretien et du maintien pour éviter des situations d’urgence. » — Une citation de Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la mobilité durable

En contrepartie, la ministre reconnaît que des progrès restent à faire dans la communication des entraves aux usagers du réseau routier comme en font foi les récents bouchons monstres causés par la fermeture de l'autoroute 20 et de la bretelle qui relie la route 138 aux abords de l’aéroport Montréal-Trudeau. Des centaines de personnes ont manqué leur avion en raison de la congestion provoquée par ces travaux.

Parmi les 51 chantiers majeurs cet été dans la région de Montréal, 21 sont gérés par le MTQ , 19 par la Ville de Montréal, 4 par la STM , 3 par la Ville de Longueuil, 1 par exo et 1 par le CN .

À ces 51 chantiers s'ajoutent de nombreux autres chantiers municipaux, privés ou menés par des sociétés publiques.

Le MTQ a présenté une liste de 51 chantiers majeurs sur les voies rapides de la région de Montréal cet été. Photo : Radio-Canada / Mobilité Montréal

Tunnel La Fontaine

En plus du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, où trois voies sur six demeureront fermées jusqu’en novembre 2025 (si tout va bien), et de fermetures occasionnelles prévues cet été la nuit et les week-ends, les automobilistes qui voyagent dans cet axe devront continuer de composer avec des déviations et de la circulation à contresens la nuit sur l’autoroute 20 entre Sainte-Julie et Belœil.

L’autoroute 40

Parmi les entraves qui seront permanentes cet été sur l’autoroute 40, le pont de l’Île-aux-Tourtes, à l’extrémité ouest de l’île de Montréal, demeurera amputé d’au moins deux voies en raison de travaux d’entretien.

Plus à l’est, des travaux de réfection de la chaussée amputeront aussi des voies dans les deux directions entre les boulevards Morgan, à Baie-D’Urfé, et Saint-Charles, à Kirkland.

La circulation sera aussi périodiquement perturbée sur la Métropolitaine jusqu’à la fin de l’automne entre l’échangeur Côte-de-Liesse et le boulevard Provencher. Des fermetures complètes de l’autoroute dans une direction ou l’autre sont à prévoir les soirs, la nuit et les fins de semaine.

Tunnels Viger et Ville-Marie

Les automobilistes qui empruntent les tunnels Viger et Ville-Marie pour traverser le centre-ville de Montréal devront s’armer de patience. Des fermetures partielles ou complètes de la route 136 le soir, la nuit ou la fin de semaine sont en effet annoncées tout l’été.

La sortie 3 (Montréal centre-ville / Rue Guy) demeurera quant à elle fermée jusqu’à l’automne.

À l’exception des fermetures complètes occasionnelles prévues, le MTQ promet au moins deux voies d’ouvertes par direction sur la route 136.

Le pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent entre l’avenue Viger et la rue Saint-Antoine demeure aussi fermé jusqu’à nouvel ordre.

Carte des entraves à prévoir dans les tunnels Viger et Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Mobilité Montréal

Autoroute 15 (Décarie)

Plusieurs fermetures complètes sont à prévoir le soir, la nuit et la fin de semaine à la hauteur de la rue de la Savane en raison de la construction d’une passerelle au-dessus de l’autoroute dans le cadre du projet Royalmount .

. Des fermetures partielles de nuit dans les deux directions sont aussi à prévoir à la hauteur des ponts d’étagement du chemin Upper Lachine et du boulevard De Maisonneuve. Ces travaux peuvent aussi entraîner des fermetures de bretelles dans l’échangeur Turcot.

Autoroute 520 (Côte-de-Liesse)

Les fermetures complètes ou partielles de la voie de desserte et de l’autoroute déjà en place dans le secteur de la rue Hickmore en raison de la reconstruction de ponts d’étagement seront maintenues tout l’été et jusqu’à la fin de l’année.

Pont Victoria

La voie ouest du pont, en direction de la Rive-Sud, sera fermée complètement du 14 au 24 août en raison de travaux de réfection de la structure effectués par le Canadien National. La circulation se fera en alternance dans une direction seulement, en fonction des heures de pointe. Deux voies seront disponibles aux heures de pointe du 25 au 28 août.

Pont Honoré-Mercier et échangeur Saint-Pierre

Les fermetures partielles de bretelle qui donnent des maux de tête aux automobilistes dans l’échangeur Saint-Pierre se poursuivront tout l’été à l’intersection de l’autoroute 20 et de la route 138. Des fermetures complètes sont à prévoir la nuit et la fin de semaine.

Sur le pont Honoré-Mercier, la circulation à contresens (une voie par direction) se poursuivra jusqu’à la fin de l’automne afin de permettre la tenue de travaux d’entretien de la structure vieillissante.

Carte des travaux d'asphaltage sur les autoroutes de Laval. Photo : Radio-Canada / Mobilité Montréal

Autoroute 15 (Laval)

L’important chantier de construction d’une bretelle aérienne à la jonction des autoroutes 440 et 15, à Laval, se poursuivra tout l’été et jusqu’à la fin 2024.

Des travaux d’asphaltage nécessiteront aussi des fermetures de nuit de l’autoroute 15 entre le boulevard Saint-Elzéar et le pont Gédéon-Ouimet. Des travaux de pavage auront aussi lieu entre le pont Médéric-Martin et le boulevard Cartier jusqu’en octobre 2023.

Autoroute 440 (Laval)

Des travaux d’asphaltage seront aussi réalisés jusqu’en septembre 2023 sur l’autoroute 440 avec des fermetures complètes de nuit et des fermetures partielles le jour prévues entre la route 117 et l’avenue Francis-Hugues.

Autoroute 13 (Laval)

Toujours à Laval, des travaux d’asphaltage seront aussi tenus sur toute la longueur de l’autoroute 13 à Laval entre les ponts Louis-Bisson et Vachon. Des fermetures complètes de l’autoroute ou des voies de desserte sont à prévoir la nuit et les fins de semaine jusqu’en 2024, en fonction de l’avancement des travaux.