Il s'agit du premier épisode de chaleur de la saison.

À 15 h, la température enregistrée à l'aéroport international Pearson était de 30,6 °C, selon le site d'Environnement Canada, ce qui dépasse le record précédent de 28,3 °C établi en 1948.

Les maximums devraient être de près de 30 °C jeudi et vendredi, selon l'agence fédérale.

Steven Flisfeder est un météorologue de sensibilisation aux alertes chez Environnement Canada. Photo : Steven Flisfeder

Un anticyclone est à l'origine de ces températures élevées , explique le météorologue, Steven Flisfeder.

Cet anticyclone était situé au-dessus du Sud de l'Ontario au cours des derniers jours et c'est ce qui cause les températures au-dessus de 30 °C jeudi et vendredi, ajoute-t-il. En soirée, les températures devraient osciller entre 17 °C et 19 °C

Températures maximales : de 29 °C à 31 °C

Températures minimales : de 17 °C à 21 °C Source : Environnement Canada

Steven Flisfeder précise que les conditions météorologiques seront très ensoleillées et sèches .

Il conseille aux Torontois de limiter leurs activités extérieures pendant cet épisode de chaleur.

Chaleur extrême

Plusieurs plages et piscines à Toronto sont accessibles au public. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

En raison des changements climatiques, Toronto devrait connaître des températures estivales plus élevées, des conditions météorologiques imprévisibles et davantage de journées extrêmement chaudes , affirme la Ville dans un communiqué.

Les risques liés à la chaleur extrême sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur , prévient Environnement Canada sur son site web.

L'air très chaud et humide a aussi occasionné une détérioration de la qualité de l'air, rappelle l'agence fédérale.

Un Torontois tente de se protéger du soleil durant une canicule. (Archive) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Environnement Canada recommande aux gens de boire beaucoup d’eau, de et rester au frais.

À Toronto, des espaces frais sont accessibles au public à travers la ville  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement), comme des bibliothèques, des centres communautaires, des piscines intérieures, des pataugeoires et des centres civiques, par exemple.

Des refuges d'urgence, des haltes-accueils et des centres de répit 24 heures sur 24 sont aussi disponibles pour les personnes en situation d'itinérance.

Plages et piscines

Les sauveteurs de la Ville de Toronto se préparent à retourner sur neuf plages ce samedi.

Les zones de baignade désignées seront surveillées toute la semaine de 10 h 30 à 19 h 30, du samedi 3 juin au lundi 4 septembre.

Parc Bluffer Cherry/Clarke Centre Island Hanlan's Point Kew-Balmy Parc Marie Curtis Sunnyside L'île Ward Les plages de Woodbine

Gibraltar Point, sur les îles de Toronto, sera surveillé du samedi 1er juillet au 4 septembre.