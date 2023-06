Plus de 300 pompiers des États-Unis et d'Afrique du Sud se rendront au Canada dans les prochains jours afin d'aider leurs collègues canadiens à combattre une saison de feux de forêt sans précédent.

Des responsables fédéraux ont précisé jeudi qu'au moins 100 pompiers américains iront en Nouvelle-Écosse.

Environ 25 d'entre eux doivent arriver immédiatement et 60 à 80 autres arriveront au cours de la fin de semaine pour aider à maîtriser les incendies de forêt incontrôlables qui ont forcé environ 21 000 personnes à quitter leur domicile depuis dimanche dernier.

D'autre part, 200 autres pompiers arrivant d'Afrique du Sud se retrouveront probablement en Alberta. Ces nouveaux contingents de pompiers de l'étranger se joindront à des centaines de leurs collègues de pays comme les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui étaient déjà au Canada pour combattre des incendies.

Bill Blair, ministre de la Protection civile, a fait le point sur la situation des feux de forêt au Canada lors d'une conférence de presse jeudi. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Ottawa coordonne la réponse du gouvernement fédéral aux urgences pour venir en aide aux provinces. Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a soutenu avoir déjà parlé à ses homologues dans les régions les plus touchées pour s'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin.

Il y a donc une collaboration étroite entre le centre fédéral et les centres d'opérations régionaux et provinciaux , a assuré le ministre en conférence de presse jeudi matin .

Des records de superficie brûlés

Cette année, 2,7 millions d'hectares ont brûlé au Canada depuis le début de l'année, l'équivalent 5 millions de terrains de football selon le gouvernement fédéral.

Bill Blair, a affirmé que 211 feux de forêt font rage en ce moment au pays et que 82 sont hors contrôle.

« Ces conditions, à ce stade de la saison, sont absolument sans précédent et évidemment sont source de préoccupation pour tous les Canadiens et les Canadiennes. » — Une citation de Bill Blair, ministre de la Protection civile

La moyenne sur 10 ans pour un mois de mai est de 150 000 hectares brûlés. C'est une augmentation catastrophique , a ajouté le ministre.

Vue aérienne de la superficie brulée par trois feux de forêt dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, le 31 mai 2023. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Ressources et aide financière en N.-É.

Le gouvernement du Canada a répondu mercredi soir à l'appel à l'aide du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités a précisé que son équipe est à l'écoute depuis le début des feux.

Le gouvernement fédéral a déjà livré plusieurs effectifs : des hélicoptères, des avions et des postes de commandement , a-t-il dit. Évidemment on va tout faire pour s’assurer qu’on fournit tout ce qui est nécessaire.

Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Dominic LeBlanc a convenu que la liste des demandes de la Nouvelle-Écosse est longue et détaillée. La province a besoin entre autres de plus de camions, d’avions-citernes, d'hélicoptères et de centres d’hébergement temporaires pour loger tous les pompiers qui luttent contre les feux.

Il y a toute une gamme d’effectifs techniques concrets, mais on va aussi apporter un appui financier , a promis le ministre.

Forces canadiennes et Garde côtière en renfort

Le gouvernement de Tim Houston a demandé aux Forces armées canadiennes de fournir un soutien important, y compris une aide logistique et des ressources pour lutter contre les incendies et les points chauds. Des équipes de la Garde Cotière vont aussi aider et fournir de l’équipement.

On ne va pas attendre jusqu’à ce qu’on ait tous les éléments de la liste , a convenu le ministre On va envoyer les effectifs et l’équipement au fur et à mesure qu’on peut, mais évidemment ça va se faire très vite.

Déjà des membres des Forces armées canadiennes ont été déployés en vertu d'une entente avec la base militaire d'Halifax. Une demande a été faite par la province pour obtenir plus de personnel mercredi soir et cette demande a déjà été approuvée par le ministère de la Défense nationale selon le ministre Blair qui n'avait pas encore de chiffres précis à donner sur le nombre de membres qui seront déployés. Environ 450 militaires combattent les feux en Alberta.

Le gouvernement fédéral s’engage aussi à donner 1 dollar par dons faits par des citoyens à la Croix-Rouge canadienne. Une promesse à laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’est aussi engagé.

Avec des informations de La Presse Canadienne