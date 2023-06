Le voleur de gâteaux d’une pâtisserie de Vancouver qui a sévi la semaine dernière semble être pris de remords. Selon la propriétaire de la pâtisserie, l’homme a appelé le commerce en début de semaine pour s’excuser de ses actions et a offert de rembourser les produits volés et la porte vitrée qu'il a brisée.

Vendredi, les caméras de surveillance de la pâtisserie Sweet Something, dans le quartier Dunbar, ont capté qu’un cambrioleur est entré dans le commerce en fracassant la porte, a flâné à l’intérieur pendant une trentaine de minutes et a nettoyé les débris qu’il a générés avant de voler une boîte de petits gâteaux et de repartir.

Il s'est excusé abondamment, il était vraiment sincère , a indiqué la propriétaire de la pâtisserie, Emma Irvine. Elle a précisé qu'il a également proposé de payer pour les dommages causés à la porte vitrée et les petits gâteaux dont il s’est emparé. La valeur du butin a été estimée à 30 $ par la police.

Selon Emma Irvine, l’homme lui a également promis de lui offrir les lunettes de soleil orange qu'il portait lors du cambriolage.

Vous me verrez peut-être les porter ici , a-t-elle plaisanté.

Emma Irvine a créé un nouveau petit gâteau appelé «Crime passionnel», après le cambriolage survenu à sa pâtisserie. Photo : Pâtisserie Sweet Something

Elle s’est d’ailleurs inspirée de ces lunettes pour créer un nouveau petit gâteau appelé Crime passionnel , en vente actuellement à la pâtisserie.

Emma Irvine affirme qu'ils ont eu une bonne conversation, et qu’ils ont même effleuré l'idée de se rencontrer à la pâtisserie pour rire et passer à autre chose en dégustant des gâteaux au chocolat et au champagne, de la même saveur que ceux que l’homme a volés.

Le Service de police de Vancouver (VPD) a indiqué qu’une enquête était ouverte. La propriétaire de la pâtisserie affirme toutefois avoir demandé à la police de ne pas intenter de poursuites, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

D'après les informations de Michelle Gomez