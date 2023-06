Le feu de forêt à Chapais toujours non maîtrisé

Les pompiers forestiers tentent encore de maîtriser l’incendie qui a pris naissance mercredi après-midi. La superficie du feu qui se dirigeait vers la municipalité était estimée à 2400 hectares.

Le feu s’est approché de Chapais, mais n’a pas atteint la ville.

Mercredi, quelque 500 familles avaient reçu l'ordre d'évacuer leur domicile à Chapais, dans le Nord-du-Québec. Ils ont été déplacés dans la ville voisine, à Chibougamau.

Il y avait énormément de fumée dans la ville , souligne la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard.

Malgré l’inquiétude de la population, Isabelle Lessard souligne la collaboration et le travail efficace des équipes d’urgence. On tente de rester le plus calme possible , ajoute-t-elle.

Le député d’Ungava, Denis Lamothe, se rend aussi à Chapais pour soutenir la population.

Ce matin, on voit que les vents ont un petit peu changé de sens. On voit que la fumée s’est beaucoup apaisée au niveau de la ville , remarque la mairesse Isabelle Lessard.

Elle ajoute qu’il est encore trop tôt pour permettre aux personnes évacuées de retourner à leur domicile.

Josée Poitras, porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), explique comment les équipes vont travailler jeudi matin.

On va faire un nouveau contour, un survol du feu pour avoir un meilleur aperçu, pour préparer la planification des prochains jours. Et il y a la protection de certains chalets, la création d'une ligne d'arrêt mécanisée, ça aide aussi à éviter un comportement un peu plus violent du feu , dit-elle.

La cause du feu est actuellement inconnue, mais il pourrait s’agir d’une cause humaine puisqu’il n’y a pas eu de foudre dans le secteur, selon Josée Poitras.

Une équipe de spécialistes en comportement de feu de la SOPFEU et des pompiers forestiers arrivent en renfort ce matin. Les équipes sont aussi prêtes à intervenir avec les avions-citernes.

Lorsque le feu est hors contrôle, ça peut même être dangereux pour les avions-citernes parce qu’il se fait une colonne de chaleur même un largage d’avion-citerne qui contient 6000 litres d’eau avec une intensité de feu, l’eau ne réussirait pas même à abaisser l’intensité du feu. Ça sècherait même au passage au-dessus des flammes , décrit Josée Poitras.

La porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu décourage également la population de s'approcher du site photographier la scène, même à l'aide de drone ou des aéronefs, sous peine d'amende.