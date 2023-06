Quatre feux de forêt prennent de l’ampleur en N.-É. malgré les efforts des pompiers

La Nouvelle-Écosse s’inquiète de la propagation d’au moins quatre feux de forêt qui ne sont toujours pas maîtrisés. Celui qui brûle dans le sud-ouest est le plus vaste que la province n’ait jamais connu.

Ces feux de forêt ne sont toujours pas maîtrisés malgré les efforts acharnés des équipes de partout en Atlantique qui sont sur le terrain.

Les conditions météorologiques chaudes, sèches et venteuses ont alimenté les brasiers et mené à un nouveau feu à Shelburne.

Nouveau feu dans le sud-ouest

Les équipes d’urgence combattent un nouvel incendie de forêt près du chemin Lake dans la municipalité de Shelburne.

Ce feu non maîtrisé s’étend sur près de 20 hectares. Le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables y a alloué 20 pompiers, 3 hélicoptères et 1 bombardier à eau en provenance de Terre-Neuve-et-Labrador.

La municipalité a émis des évacuations obligatoires pour certaines parties des routes Lake, Sandy Point,Jordan Bay et Jordan Ferry. En plus de recommander l’évacuation pour une zone plus large.

Santé Nouvelle-Écosse a également évacué l'hôpital Roseway, situé à Shelburne.

Feu de Barrington

Juste au sud-ouest de ce nouveau feu, le plus large feu de forêt de l’histoire de la Nouvelle-Écosse n’est toujours pas maîtrisé et couvre près de 17 440 hectares.

Vue aérienne des trois feux dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, le 31 mai 2023. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Une centaine de pompiers y travaillent dont la moitié sont des pompiers volontaires ou des employés municipaux. Huit avions, envoyés par le Nouveau-Brunswick, y dispersent un mélange d'eau et d'ignifuge.

Dave Rockwood, un employé du ministère, affirme que les responsables sont préoccupés par ce feu qui continue de se propager rapidement.

Nous sommes préoccupés par l'incendie , a-t-il dit, notant que les pompiers ont vu des flammes atteignant 60 à 90 mètres.

Nous commençons la journée avec une intensité plus faible, mais l'après-midi, cette chose se lève et roule comme un train de marchandises.

Il estime qu’environ 50 résidences ont été détruites par cet incendie, mais ne peut pas donner plus de détails.

Près de 5000 résidents de différentes communautés du sud-ouest de la province ont dû être évacuées.

Feu de Pubnico

Le feu de Punico juste à l'ouest sur la côte atlantique couvre environ 163 hectares et n’est toujours pas maîtrisé. Une trentaine de pompiers sont sur place en plus d’un hélicoptère qui transporte de l’eau.

Le directeur général du district municipal d'Argyle est conscient que beaucoup de gens sont inquiets

Il y a beaucoup de monde qui a peur et le feu est gros , a-t-il admis. Mais il a ajouté que le feu est encore loin des habitations de Pubnico- Est .

Donc pour l’instant, pas d’évacuation, mais il a rappelé que les choses peuvent évoluer rapidement.

Feu en banlieues d’Halifax

L’incendie de forêt qui a détruit au moins 150 résidences et forcé l’évacuation de près de 17 000 résidents en début de semaine n’est toujours pas maîtrisé.

Le feu qui touche les banlieues ouest d'Halifax dont Tantallon couvre environ 837 hectares. La priorité des 160 pompiers sur place est de protéger les structures près du brasier.

Un pilote du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables fait le plein de son hélicoptère, le 31 mai 2023. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Trois hélicoptères et un bombardier à eau de Terre-Neuve-et-Labrador sont sur les lieux.

Tout près de ce feu, il y a eu un incendie qui s'est développé mardi et les pompiers traitent toute la scène comme une seule opération. Cet incendie est maîtrisé à 80 % et le ministère à alloué 2 hélicoptères à cette partie du brasier pour vraiment tenter de minimiser son impact.

Fermetures d’Écoles

Ces quatre feux continuent de perturber la vie de beaucoup d’élèves. Les autorités ont demandé la fermeture de 26 écoles à Halifax et dans le sud-ouest de la province pour le jeudi 1er juin. Parmi ces écoles, trois sont des établissements francophones du Conseil scolaire acadien provincial.

École secondaire du Sommet

École Beaubassin incluant le Centre Tournesol

École du Grand-Portage

Appel à l’aide

Le premier ministre Tim Houston exhorte le gouvernement fédéral à venir en aide aux Néo-Écossais le plus rapidement possible. Il a fait une demande officielle mercredi.

Il est temps de contribuer avec tout ce que vous avez , a-t-il lancé en point de presse.

Le ministre de la Sécurité publique du Canada, Bill Blair, a répondu à l’appel en disant que le gouvernement fédéral allait faire tout son possible.