Bientôt de nouvelles options pour payer chez OC Transpo

Les usagers commenceront à remarquer, si ce n'est déjà fait, les dispositifs de paiement par carte à puce rouge à l'avant des bus. Sur son site Internet, OC Transpo indique qu'une fois que les lecteurs auront été installés dans l'ensemble du réseau, la fonction de paiement sans contact entrera en vigueur en 2023.

Pour certains usagers quotidiens, cette nouvelle possibilité est un soulagement, surtout en cas d’oubli de sa carte Presto ou d’absence de monnaie exacte pour payer son ticket.

Actuellement, il est possible de payer avec la carte Presto, la carte U-Pass, la carte Multi de la Société de transport de l‘Outaouais (STO) ou, bien sûr, en argent liquide, ce qui vient avec certaines contraintes. Par exemple, si un usager paie le tarif de 3,75 $ avec un billet de 5 $, il ne peut récupérer sa monnaie.

Un paiement facilité grâce à l'utilisation de la carte à puce

Depuis la fin du mois d'avril, des lecteurs de cartes à puce sont disponibles dans les minibus et les taxis de Para Transpo qui acceptent les cartes Presto, les cartes de crédit ou les portefeuilles mobiles sur téléphones intelligents, ainsi que les cartes de débit.

Des lecteurs de cartes à puce rouges sont installés dans presque tous les bus d'OC Transpo, a déclaré le conseiller Glen Gower, qui préside la Commission du transport en commun. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Les lecteurs de cartes à puce sont également en cours d'installation dans toutes les stations de la ligne 1 du train léger et certains sont déjà activés. Ils acceptent les cartes de crédit et les téléphones portables qui possèdent les fonctions Google Pay et Apple Pay.

OC Transpo prévoit d'ajouter, plus tard, la carte de débit comme option de paiement.

Nous voulons simplifier au maximum le paiement dans les autobus , a expliqué le conseiller Glen Gower, qui préside la Commission du transport en commun.

Des tarifs encore trop élevés, selon certains usagers

M. Gower a indiqué que les lecteurs ont été installés dans presque tous les autobus et qu'il s'agit maintenant de les tester pour s'assurer que les paiements sont sécurisés. Une mise à jour sur le déploiement de ce nouveau système sera présentée à la Commission du transport en commun dans le courant du mois de juin, a-t-il précisé.

Membre du Groupe des usagers du transport en commun d'Ottawa, Laura Shantz, a estimé que la multiplication des options de paiement chez OC Transpo est une bonne nouvelle. Mais pour elle, le principal problème reste la tarification.

Laura Shantz, membre du Groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Ma préoccupation est que nous ne répondons toujours pas à une chose que les usagers nous disent depuis longtemps, à savoir que les tarifs actuels sont trop élevés , a déclaré Mme Shantz.

Le budget 2023 de la Ville d'Ottawa a approuvé la gratuité du transport en commun pour les enfants de moins de 12 ans à compter du 1er juillet. Actuellement, il est gratuit pour les enfants de sept ans et moins.