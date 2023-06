Réforme en éducation : Bernard Drainville fera face à de la résistance

Des syndicats, des parents et des directeurs d’établissements scolaires font part de leurs réticences quant à la réforme Drainville, allant même jusqu’à lui demander d’abandonner le projet de loi 23, à l’aube des consultations particulières qui s’amorcent jeudi à l’Assemblée nationale.

On pense que l’énergie devrait être mise ailleurs , résume Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

En fait, on trouve qu’il n’y a pas de lien entre la situation qui est vécue dans le système scolaire, dans les écoles actuellement, et ce que le projet de loi vient apporter , ajoute-t-elle.

Selon la CSN , qui déposera son mémoire jeudi en commission parlementaire, le ministre de l’Éducation devrait en faire davantage pour s’attaquer à des problèmes comme la pénurie de personnel, les difficultés d’apprentissage des élèves et les cas de violence dans certains établissements, quitte à abandonner sa réforme.

Avec ce projet de loi, Bernard Drainville s’octroie d’importants pouvoirs. Il lui permettrait de nommer les dirigeants des centres de services scolaires, qui auraient des mandats de cinq ans renouvelables, mais également d'annuler leurs décisions si elles ne respectent pas les objectifs et les orientations du gouvernement.

De plus, il abolit le Conseil supérieur de l'éducation, qui sera désormais uniquement responsable de l'enseignement supérieur, pour créer l’Institut national d’excellence en éducation.

La CSN , tout comme la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), craint que ce nouvel organisme, responsable de recueillir des données probantes, ne soit pas réellement indépendant.

Nous, on craint une surpolitisation [...] et aussi de la microgestion, explique Caroline Senneville. Et c’est tout sauf un vote de confiance pour les gens qui sont sur le terrain.

Des parents découragés?

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) partage elle aussi ses inquiétudes.

La quasi-totalité des comités de parents et des parents membres des conseils d’administration sont défavorables à la nomination des directions générales par le ministre , peut-on lire dans son mémoire, également déposé jeudi.

Les parents s’inquiètent que, en relevant du ministre, certaines directions générales soient davantage préoccupées par le fait de satisfaire les attentes du ministre que par la réussite éducative, est-il écrit. Les directions générales des centres de services scolaires doivent rester apolitiques, c’est dire qu’elles doivent conserver en tout temps leur autonomie et leur indépendance vis-à-vis du gouvernement, et ce, dans l’intérêt des enfants.

Actuellement, les directeurs généraux sont nommés par les conseils d’administration des centres de services scolaires, dont le tiers des membres, incluant le président et le vice-président, sont des parents.

« À quoi ça va servir de m’impliquer? » demande Kévin Roy, président de la FCPQ . Est-ce que je me sens vraiment utile comme parent impliqué dans les instances si quelqu’un d’autre peut venir défaire la décision que je viens de prendre? [...] Est-ce qu’on vient valoriser le rôle des parents?

Il redoute que certains d’entre eux s’éloignent de la gestion du réseau scolaire et que le recrutement soit plus difficile, d’autant qu’ils occupent des postes de façon bénévole.

« On se demande clairement, à la fédération, si c’était la priorité du moment », ajoute Kévin Roy.

Comme la CSN , il est d’avis que le ministre aurait dû s’attarder à d’autres problèmes en éducation et qu’il aurait pu, par exemple, se pencher sur le projet de loi-cadre sur les violences sexuelles, déposé par Québec solidaire avec l’appui des autres partis d’opposition.

Les directions d’établissements favorables

Les propositions de Bernard Drainville sont tout de même accueillies « positivement » par la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement (FQDE).

La formation continue obligatoire des enseignants, l’encadrement de l’enseignement à distance et la création d’un Institut national d’excellence en éducation sont quelques-uns des bons coups que soulève son président.

« Ce sont des choses qu’on demandait », affirme Nicolas Prévost, lui aussi attendu aux consultations particulières sur le projet de loi 23 jeudi. « On voit ça d’un bon œil. »

La FQDE , contrairement à d’autres acteurs du milieu, est d’accord avec la nomination des directeurs généraux des centres de services scolaires par le ministre, mais lui sert tout de même un avertissement : [...] qu’il mette en question certaines décisions ou même émette un avis est une chose, mais il faut absolument veiller à ne pas faire de la microgestion , lit-on dans son mémoire.

Annuler une décision prise par un conseil d’administration « va beaucoup trop loin », croit Nicolas Prévost.

Le ministre de l’Éducation affirme que sa réforme permettra d’améliorer la réussite scolaire, notamment grâce à un meilleur accès aux données, mais force est de constater qu’il aura du travail à faire pour convaincre.