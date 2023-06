Feu de forêt non maîtrisé à Chapais : 500 personnes évacuées vers Chibougamau

Selon la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, les 500 résidents sont redirigés vers Chibougamau, à une quarantaine de kilomètres, afin d’être hébergés à l’aréna municipal.

Depuis mercredi après-midi, cet incendie de forêt fait rage. Celui-ci a été déclaré « hors de contrôle » par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) en début de soirée vers 20 h jeudi. La première alerte avait été reçue par les autorités vers 14 h.

La superficie du feu est estimée à 1400 hectares, soit 14 kilomètres², et se trouve à l’est du lac Cavan, un secteur de villégiature près de Chapais. Les quelques résidents du secteur ont déjà été évacués mercredi après-midi.

Chapais compte environ 1500 citoyens.

Selon cette carte de la SOPFEU, vers 20h30 le feu couvrait une superficie de 1400 hectares. Il se trouvait à environ 11 kilomètres de la municipalité de Chapais. Photo : Capture d'écran

En raison des vents, l’incendie pourrait cependant se diriger vers la ville.

Dès jeudi matin, un poste de commandement de la Sûreté du Québec et de la SOPFEU sera érigé devant l’hôtel de ville de Chapais.

Demain matin, on va être un peu plus en mesure de voir au niveau du feu à quelle limite il s'est propagé. Est-ce qu'il sera sous contrôle? Est-ce qu’il y a toujours des risques pour la municipalité? Et puis à ce moment-là, on prendra les décisions, si les citoyens pourront revenir en ville ou s'ils devront rester encore un peu plus longtemps , a déclaré la mairesse Isabelle Lessard, en entrevue à Radio-Canada.

Incendie non maîtrisé

Selon la SOPFEU , comme l’incendie a été déclaré non maîtrisé, les interventions pour tenter de le contenir ont été interrompues.

Malgré les tentatives qu'on a essayé de faire pour le contenir, elles ont été vaines étant donné l'intensité du feu. [...] Étant donné que le feu est hors de contrôle, il n'y a plus aucune opération sur le terrain pour le moment , a indiqué la porte-parole de la SOPFEU , Josée Poitras.

Plus tôt mercredi, des avions-citernes ainsi que des pompiers forestiers combattaient le brasier.

Presque partout au Québec, le danger d'incendie est au niveau extrême. Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert est en vigueur.