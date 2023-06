Eglinton Crosstown : des militants continuent la lutte contre un tronçon surélevé

Une coalition de groupes autochtones et de citoyens continue de réclamer que Metrolinx enfouisse une partie de la future ligne de train léger d’Eglinton qui traversera des espaces verts dans l’ouest de Toronto. Des mois après le début de leur mobilisation, Greenpeace Canada, le Sierra Club et même le groupe folk allemand Milky Chance se joignent à leur cause.

Sous le soleil tapant mercredi, un mélange hétéroclite de gens s’affairait à nouer des rubans de tissu autour des arbres longeant l’avenue Eglinton, a l’orée des Eglinton Flatts.

Ils veulent tous les couper. Nous avons besoin de ces arbres et ils sont vraiment sacrés pour nous , a expliqué Shaneece Manitowabi.

Plusieurs arbres devront effectivement être abattus dans ces parcs pour faire place au prolongement ouest de la future ligne de train léger d’Eglinton Crosstown. Metrolinx a décidé que le tronçon de 1,5 km qui s’étendra du parc Fergy Brown jusqu’à Scarlett Road sera surélevé.

Des résidents, groupes communautaires et organisations autochtones réclament depuis des mois qu’il soit plutôt enfoui sous terre comme presque tout le reste du prolongement ouest. Le parc Pearen, où un feu sacré brûle nuit et jour depuis quatre mois, est devenu le quartier général de la mobilisation.

Le prolongement ouest, qui fera quelques 9 kilomètres, doit s'ajouter à la future ligne de train léger Eglinton Crosstown, dont la complétion se fait toujours attendre. Photo : Radio-Canada / Cam Gauthier

L’organisme de services aux jeunes Autochtones Eshkiniigjik Naandwechigegamig, Aabiish Gaa Binjibaaying, aussi appelé ENAGB, qui possède des terres à proximité du site et le groupe communautaire Stop the trains in our Parks (STOP) y sont souvent présent.

La cérémonie de mercredi a aussi attiré quelques dizaines de gens, incluant des résidents du quartier, des représentants de Greenpeace et du Sierra Club.

Même le groupe de folk allemand Milky Chance a profité d’un arrêt de tournée à Toronto pour prêter sa voix au mouvement.

Clemens Rehbein a expliqué que c’est une membre de leur équipe de tournée qui leur en a parlé.

Notre but est d’utiliser la plateforme dont nous disposons pour amplifier leur message , a-t-il dit.

C’est un lieu qui a beaucoup de valeur, on le voit avec cette mobilisation. [...] C’est une communauté qui se solidarise et qui se tient debout. C’est important et universel , a ajouté Philipp Dausch.

Un corridor pour la faune locale

Alaina Ominika, directrice de la programmation jeunesse pour ENAGB, explique que ce parc est extrêmement important pour sa communauté et surtout les jeunes de son établissement, juste à côté.

C’est comme un morceau de la maison pour tout le monde qui vient de la réserve, mais qui en est loin , dit-elle.

Avec les perturbations de la construction, et le train qui circulera à la surface, nous n’aurons plus les animaux qui y sont maintenant , croit-elle, et je pense que cela aura un très grand impact sur tout .

Le groupe STOP affirme aussi que le parc est un corridor important pour la faune locale, incluant les cerfs et les coyotes, mais aussi des espèces vulnérables, dont le faucon pèlerin et le martinet ramoneur.

Metrolinx garde le cap sur un tronçon surélevé

Metrolinx n’avait pas répondu aux questions de Radio-Canada au moment de la publication. Selon son site internet, l’option surélevée a été choisie dans ce secteur notamment, car la présence de la rivière Humber et le risque d’inondations compliqueraient énormément la construction d’un tunnel.

L’agence prévoit couper environ 1300 arbres entre les rues Jane et Scarlett dans le cadre du projet, selon un document d’information publié en mars.

Elle promet cependant d’en planter plus de 8000 et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la faune locale.

Des études d’impact environnemental pour tout le prolongement ouest de la ligne Eglinton sont actuellement en cours.

Dans une déclaration précédente, Metrolinx a promis de continuer le dialogue avec la communauté, incluant ENAGB.